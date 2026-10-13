LUTO NO AXÉ

Além do câncer, relembre como uso de anabolizantes quase tirou a vida de Netinho em 2013

Ícone do axé enfrentou hemorragias, perdeu a voz e teve o fígado rompido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:16

O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 Crédito: Reprodução

A morte do cantor Netinho nesta terça-feira (13), em Salvador, encerrou uma longa batalha contra um câncer no sistema linfático. Contudo, o histórico de superação do artista começou treze anos antes. Em 2013, o uso de anabolizantes quase tirou a voz e a vida do artista que eternizou a música 'Milla' nos carnaval da Bahia e do Brasil.

Tudo começou com fortes dores musculares que evoluíram rapidamente para o rompimento de uma artéria e o surgimento de tumores benignos no fígado. Transferido às pressas para São Paulo com infecção generalizada, Netinho passou meses na UTI. O quadro se agravou com três AVCs e a necessidade de implante de um stent cerebral.



As sequelas da busca pela estética custaram caro. O baiano perdeu temporariamente a capacidade de andar e de falar, iniciando um lento e doloroso processo de reabilitação. O cantor nunca escondeu a indignação com os profissionais de saúde que facilitavam o acesso a essas substâncias para pessoas comuns.

O detalhamento desse momento foi exposto pelo artista durante o Programa do Gugu (Record). Já em estágio avançado de recuperação, mas ainda sofrendo com tonturas, ele relatou o desespero de perder a voz. Na entrevista, ele demonstrou forte revolta contra médicos que receitam "fórmulas de fisiculturismo" disfarçadas de tratamento antienvelhecimento.

Netinho fala sobre uso de anabolizantes 1 de 7

O episódio deixou marcas profundas na trajetória do artista. A internação de 2013 foi um divisor de águas, transformando o ícone dos anos 90 em um sobrevivente que dedicou grande parte dos seus últimos anos de vida para alertar sobre os perigos dos esteroides.

Do uso de anabolizantes ao diagnóstico de câncer

Antes de 2013: O cantor inicia o uso de coquetéis hormonais prescritos por um médico de São Paulo, sob a falsa promessa de ganho de massa, emagrecimento e antienvelhecimento.

Abril de 2013: Após fortes dores abdominais, Netinho é internado em Salvador. Exames revelam tumores benignos no fígado (adenomas) causados pelo uso das substâncias estéticas.

Maio de 2013: Durante uma biópsia hepática, o artista sofre uma grave hemorragia. O quadro evolui para infecção generalizada e ele é transferido às pressas para a UTI de um hospital em São Paulo.

Junho e Julho de 2013: No período mais crítico da internação, o baiano sofre três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), passa por cirurgias no cérebro e perde temporariamente a voz e a capacidade de andar.

Agosto de 2013: Após quase quatro meses lutando pela vida e pesando apenas 50 quilos, recebe alta hospitalar para iniciar o tratamento em casa.

2014 a 2017: O cantor passa anos em reabilitação motora e fonoaudiológica, precisando implantar uma válvula no cérebro para tratar tonturas crônicas e graves sequelas neurológicas.

Março de 2025: Diagnóstico de um linfoma não Hodgkin (câncer no sistema linfático), o que o obriga a iniciar sessões de quimioterapia.

Outubro de 2026: Após o retorno agressivo do câncer, Netinho morre no dia 13 de outubro, aos 60 anos, em Salvador, vítima de falência múltipla de órgãos associada ao linfoma.

Netinho 1 de 14

Leia nota na íntegra

"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje.

Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.

Netinho partiu tranquilo. Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários.

Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa.