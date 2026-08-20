Além do escritório: 5 truques fáceis para usar calça de alfaiataria no dia a dia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:49
A calça de alfaiataria deixou de ser exclusiva do ambiente corporativo e virou item essencial em produções casuais e urbanas. Com cortes versáteis e tecidos estruturados, a peça substitui o jeans com facilidade e eleva o nível de qualquer look básico quando combinada a elementos despojados.
Jeitos de usar calças de alfaiataria
Substituta do jeans básico: Em dias quentes, troque o jeans por uma calça preta ou bege de corte reto com regata branca ajustada. Para arrematar, adicione bolsa de palha e óculos escuros, finalizando com sapato de bico fino ou rasteirinha.
Ponto de cor: Fugir dos tons neutros transforma o visual. Apostar em calças coloridas, como verde, azul, vermelho ou lilás, acompanhadas de partes de cima em preto ou cinza garante sofisticação sem excessos.
Camada com lenço: Se a combinação clássica parecer simples demais, amarre um lenço estampado ou com franjas por cima do cós da calça.
Sobreposição: Usar a calça de cintura mais baixa com o cós de um boxer ou samba-canção à mostra cria um visual descontraído, complementado por blusas longas e mocassins.
Jogo de volumes: A calça com pernas largas também funciona com blusas estruturadas ou tops volumosos e assimétricos. Manter a cartela em preto e branco equilibra a silhueta e garante uma estética elegante.