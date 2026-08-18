Além do Tempo: em capítulo dramático, Emília expulsa Vitória de casa e provoca desespero da mãe

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:00
A relação entre Emília (Ana Beatriz Nogueira) e Vitória (Irene Ravache) ficará ainda mais complicada nos próximos capítulos de Além do Tempo. A empresária decidirá tirar a própria mãe de casa, fazendo com que a viúva enfrente um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória.
Ao descobrir que terá de deixar a residência praticamente de imediato, Vitória ficará desesperada. Felipe (Rafael Cardoso) e Afonso (Caio Paduan) tentarão confortá-la, mas a personagem não conseguirá esconder a revolta com a atitude da filha. “Vocês não entendem? Como posso sair daqui assim, praticamente com a roupa do corpo?”, desabafará. Na sequência, ela lamentará ter de abandonar tudo o que construiu: “Não posso levar nada do que é meu, vou deixar uma vida inteira pra trás? Não aceito ela fazer isso comigo! Não aceito!”.
Além do Tempo
Lívia (Alinne Moraes) também ficará indignada com a decisão da mãe. Ao perceber que o prazo dado por Emília está chegando ao fim, ela alertará sobre a possibilidade de Vitória ser retirada do imóvel à força. “Você deu um prazo absurdo pra ela sair! Expira hoje, eu ouvi muito bem! A polícia pode tirá-la à força… Não estou acreditando!”, reclamará.
Emília, no entanto, não demonstrará intenção de voltar atrás e justificará sua decisão com uma frase que resume sua postura diante dos negócios e dos conflitos familiares: “Já lhe disse que não se constrói um império se guiando pelo coração”.
Mesmo contrariada com a mãe, Lívia procurará Vitória para mostrar que não concorda com a expulsão. A viúva, porém, estará profundamente magoada e recusará qualquer aproximação da família Beraldini. “Não quero nada de vocês, não confio em ninguém da Beraldini! Sai daqui, menina, sai!”, dirá.
Sem outra alternativa, Vitória acabará aceitando morar com Zilda (Nívea Maria). O que ela ainda não sabe é que a nova companhia guarda um segredo importante: Zilda é a filha que Vitória acredita ter perdido para sempre. A mudança, portanto, promete provocar novas reviravoltas na trama.