NOVELA

Além do Tempo: em capítulo dramático, Emília expulsa Vitória de casa e provoca desespero da mãe

Vitória perde a residência onde construiu sua história e acaba obrigada a aceitar ajuda de uma antiga conhecida na novela

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:00

Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

A relação entre Emília (Ana Beatriz Nogueira) e Vitória (Irene Ravache) ficará ainda mais complicada nos próximos capítulos de Além do Tempo. A empresária decidirá tirar a própria mãe de casa, fazendo com que a viúva enfrente um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória.

Ao descobrir que terá de deixar a residência praticamente de imediato, Vitória ficará desesperada. Felipe (Rafael Cardoso) e Afonso (Caio Paduan) tentarão confortá-la, mas a personagem não conseguirá esconder a revolta com a atitude da filha. “Vocês não entendem? Como posso sair daqui assim, praticamente com a roupa do corpo?”, desabafará. Na sequência, ela lamentará ter de abandonar tudo o que construiu: “Não posso levar nada do que é meu, vou deixar uma vida inteira pra trás? Não aceito ela fazer isso comigo! Não aceito!”.

Além do Tempo 1 de 10

Lívia (Alinne Moraes) também ficará indignada com a decisão da mãe. Ao perceber que o prazo dado por Emília está chegando ao fim, ela alertará sobre a possibilidade de Vitória ser retirada do imóvel à força. “Você deu um prazo absurdo pra ela sair! Expira hoje, eu ouvi muito bem! A polícia pode tirá-la à força… Não estou acreditando!”, reclamará.

Emília, no entanto, não demonstrará intenção de voltar atrás e justificará sua decisão com uma frase que resume sua postura diante dos negócios e dos conflitos familiares: “Já lhe disse que não se constrói um império se guiando pelo coração”.

Mesmo contrariada com a mãe, Lívia procurará Vitória para mostrar que não concorda com a expulsão. A viúva, porém, estará profundamente magoada e recusará qualquer aproximação da família Beraldini. “Não quero nada de vocês, não confio em ninguém da Beraldini! Sai daqui, menina, sai!”, dirá.