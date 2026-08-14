NOVELA

Além do Tempo entra em fase decisiva com abandono, declaração e flagrante nos próximos capítulos: veja o resumo de 14 a 29 de agosto

Esse título está bem melhor para Discover: tem a novela logo no início, cria senso de urgência com “fase decisiva” e entrega claramente o período do resumo.

Fernanda Varela

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:00

Além do Tempo Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de ‘Além do Tempo’ prometem uma fase decisiva, marcada por emoções, conflitos familiares e reviravoltas no campo amoroso. Enquanto Emília avança em sua vingança contra Vitória, Lívia terá de encarar os próprios sentimentos e tomará uma decisão inesperada que poderá mudar de vez sua relação com Felipe e Pedro.

Além do Tempo 1 de 61

14 de agosto a 29 de agosto

Emília aprofundará sua vingança contra Vitória até conseguir ocupar o palacete onde a rival viveu. Com a mudança, Vitória deixará para trás a posição social que marcou sua trajetória e começará a trabalhar no restaurante de Rosa.

A situação despertará a compaixão de Lívia, que ficará incomodada com a crueldade da própria mãe. A postura da jovem em relação a Vitória deverá provocar novos atritos dentro da família.

No campo amoroso, Lívia finalmente deixará de tentar esconder o que sente por Felipe. Ela admitirá a Anita que continua apaixonada pelo rapaz e romperá o noivado com Pedro, mesmo diante da resistência dele.

Melissa perceberá que a aproximação entre Lívia e Felipe representa uma ameaça ao seu relacionamento e ficará com medo de perder o marido.

Depois do rompimento com Pedro, Lívia procurará Felipe na tanoaria de Massimo. O encontro abrirá espaço para uma conversa que os dois vinham evitando e fará com que sentimentos antigos voltem a ganhar força.

No capítulo 100 de Além do Tempo, Lívia e Felipe ficarão frente a frente e confessarão que sentem falta um do outro. O momento de intimidade, porém, será interrompido pela chegada de Pedro, que surpreenderá os dois.

O flagrante colocará ainda mais pressão sobre a relação entre Lívia, Felipe e Pedro. Depois do fim do noivado e da declaração entre os antigos amantes, ficará cada vez mais difícil esconder o sentimento que ainda existe entre os dois.