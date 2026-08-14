Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo entra em fase decisiva com abandono, declaração e flagrante nos próximos capítulos: veja o resumo de 14 a 29 de agosto

Esse título está bem melhor para Discover: tem a novela logo no início, cria senso de urgência com “fase decisiva” e entrega claramente o período do resumo.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:00

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de ‘Além do Tempo’ prometem uma fase decisiva, marcada por emoções, conflitos familiares e reviravoltas no campo amoroso. Enquanto Emília avança em sua vingança contra Vitória, Lívia terá de encarar os próprios sentimentos e tomará uma decisão inesperada que poderá mudar de vez sua relação com Felipe e Pedro.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
1 de 61
Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

14 de agosto a 29 de agosto

Emília aprofundará sua vingança contra Vitória até conseguir ocupar o palacete onde a rival viveu. Com a mudança, Vitória deixará para trás a posição social que marcou sua trajetória e começará a trabalhar no restaurante de Rosa.

A situação despertará a compaixão de Lívia, que ficará incomodada com a crueldade da própria mãe. A postura da jovem em relação a Vitória deverá provocar novos atritos dentro da família.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: Emília reencontra Bernardo 150 anos depois, mas os dois começam com o pé esquerdo

Além do Tempo: Emília reencontra Bernardo 150 anos depois, mas os dois começam com o pé esquerdo

Imagem - Além do Tempo: anel do passado deixa Emília em choque ao ser presenteada por Lívia

Além do Tempo: anel do passado deixa Emília em choque ao ser presenteada por Lívia

Imagem - Além do Tempo: Melissa descobre encontro de Felipe com Lívia e arma chantagem emocional para não perder o marido

Além do Tempo: Melissa descobre encontro de Felipe com Lívia e arma chantagem emocional para não perder o marido

No campo amoroso, Lívia finalmente deixará de tentar esconder o que sente por Felipe. Ela admitirá a Anita que continua apaixonada pelo rapaz e romperá o noivado com Pedro, mesmo diante da resistência dele.

Melissa perceberá que a aproximação entre Lívia e Felipe representa uma ameaça ao seu relacionamento e ficará com medo de perder o marido.

Depois do rompimento com Pedro, Lívia procurará Felipe na tanoaria de Massimo. O encontro abrirá espaço para uma conversa que os dois vinham evitando e fará com que sentimentos antigos voltem a ganhar força.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: o que acontece com Lívia e Felipe no final das duas fases da novela?

Além do Tempo: o que acontece com Lívia e Felipe no final das duas fases da novela?

Imagem - Emília morre em Além do Tempo? Personagem é vítima de atentados e acidente grave nas duas fases da novela

Emília morre em Além do Tempo? Personagem é vítima de atentados e acidente grave nas duas fases da novela

Imagem - Além do Tempo: Emília prepara vingança contra a própria mãe e compra propriedade de Vitória

Além do Tempo: Emília prepara vingança contra a própria mãe e compra propriedade de Vitória

No capítulo 100 de Além do Tempo, Lívia e Felipe ficarão frente a frente e confessarão que sentem falta um do outro. O momento de intimidade, porém, será interrompido pela chegada de Pedro, que surpreenderá os dois.

O flagrante colocará ainda mais pressão sobre a relação entre Lívia, Felipe e Pedro. Depois do fim do noivado e da declaração entre os antigos amantes, ficará cada vez mais difícil esconder o sentimento que ainda existe entre os dois.

A edição especial de Além do Tempo vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, depois do Jornal Hoje, na Globo.

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias