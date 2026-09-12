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Kamila Macedo
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:17
Bernardo (Felipe Camargo) conta a Vitória (Irene Ravache) que descobriu ser filho de Guillermo Ventura (Roberto Birindelli). Diante da revelação, ela cogita impedir a venda da vinícola, já que Bernardo não autorizou a negociação. Berenice (Elisa Brites) conversa com Felipe (Rafael Cardoso) sobre Alex (Kadu Schons), enquanto Solange (Camilla Carandino) admite que o fio de cabelo usado no exame de DNA não pertencia a Lívia (Alinne Moraes). Vitória aconselha Bernardo a tentar uma aproximação com Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), mas Emília (Ana Beatriz Nogueira) se desespera ao saber da paternidade do rapaz e responsabiliza Luís (Carlos Vereza) pela situação.
Felipe procura Massimo (Luís Melo) para conversar sobre as dívidas. Enquanto isso, Melissa (Paolla Oliveira) teme ter perdido o bebê e pede a Dorotéia (Júlia Lemmertz) que esconda a possibilidade de aborto. Pedro (Emílio Dantas) trata Carola (Ana Flávia Cavalcanti) com rispidez.
Além do Tempo
Vitória enfrenta Luís e avisa que pretende buscar uma maneira de desfazer a venda da vinícola Ventura. Lívia e Felipe passam noite romântica juntos. Bento beija Rosa (Carolina Kasting). Bernardo conta a Bento quem realmente é, mas o homem reage mal ao descobrir que ganhou um novo irmão.