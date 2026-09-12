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Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (14), farsa do exame de DNA de Lívia é descoberta

Nos próximos capítulos da trama de Elizabeth Jhin, Solange admite que o fio de cabelo usado no teste não era da protagonista, enquanto novos conflitos familiares vêm à tona

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:17

Lívia em Além do Tempo
Lívia em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Bernardo (Felipe Camargo) conta a Vitória (Irene Ravache) que descobriu ser filho de Guillermo Ventura (Roberto Birindelli). Diante da revelação, ela cogita impedir a venda da vinícola, já que Bernardo não autorizou a negociação. Berenice (Elisa Brites) conversa com Felipe (Rafael Cardoso) sobre Alex (Kadu Schons), enquanto Solange (Camilla Carandino) admite que o fio de cabelo usado no exame de DNA não pertencia a Lívia (Alinne Moraes). Vitória aconselha Bernardo a tentar uma aproximação com Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), mas Emília (Ana Beatriz Nogueira) se desespera ao saber da paternidade do rapaz e responsabiliza Luís (Carlos Vereza) pela situação.

Felipe procura Massimo (Luís Melo) para conversar sobre as dívidas. Enquanto isso, Melissa (Paolla Oliveira) teme ter perdido o bebê e pede a Dorotéia (Júlia Lemmertz) que esconda a possibilidade de aborto. Pedro (Emílio Dantas) trata Carola (Ana Flávia Cavalcanti) com rispidez.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
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Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Vitória enfrenta Luís e avisa que pretende buscar uma maneira de desfazer a venda da vinícola Ventura. Lívia e Felipe passam noite romântica juntos. Bento beija Rosa (Carolina Kasting). Bernardo conta a Bento quem realmente é, mas o homem reage mal ao descobrir que ganhou um novo irmão.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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