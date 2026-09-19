EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (21), Vitória se desespera com revelação de Alberto

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Alberto deixa Vitória desesperada ao afirmar que sua filha continua viva

Kamila Macedo

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:00

Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Rosa (Carolina Kasting) faz uma visita a Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) em sua nova moradia. Rita (Daniela Fontan) critica Michele (Maria Joana) por ter beijado Mateus (Cadu Libonati). Melissa (Paolla Oliveira) fica furiosa porque Vitória (Irene Ravache) ignora suas reclamações contra Lívia (Alinne Moraes). Roberto (Rômulo Estrela) bate um papo com Afonso (Caio Paduan) a respeito de Anita (Letícia Persiles). Ariel (Michel Melamed) conduz Alberto (Juca de Oliveira) para encontrar Vitória.

Alberto abre o jogo com Vitória e conta que Emília (Ana Beatriz Nogueira) continua viva, deixando a mulher desesperada por respostas. Após ser ofendido, Alberto desiste de revelar a verdadeira identidade de sua filha para Vitória. Mais tarde, Ariel desabafa com Cícero (Saulo Arcoverde) e lamenta que sua tentativa de interferir entre Alberto e Vitória não tenha dado certo.

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