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Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (28), Chico surpreende Gema ao chamá-la de mãe pela primeira vez

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a relação de Felipe e Lívia ganha destaque, enquanto Massimo surpreende Rosa com um jantar a sós

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:00

Gema em
Gema em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Felipe (Rafael Cardoso) fica apreensivo diante dos problemas financeiros enfrentados pela Vinícola Campobello. Enquanto isso, Massimo (Luís Melo) chama Rosa (Carolina Kasting) para um jantar reservado. Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Alberto (Juca de Oliveira) sobre suas angústias, e ele demonstra arrependimento pelo que fez. Carola (Ana Flávia Cavalcanti) sugere a Anita (Letícia Persiles) que as duas dividam um apartamento.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Felipe e Lívia (Alinne Moraes) aproveitam um momento juntos. Melissa (Paolla Oliveira), por sua vez, critica o comportamento do ex-marido para Alex (Kadu Schons). Gema (Louise Cardoso) se emociona quando Chico (João Gabriel D’Aleluia) a chama de mãe. Lívia conta a Vitória (Irene Ravache) que chegou a sentir raiva de Alberto.

Salomé (Inês Peixoto) fica frustrada ao perceber que o jantar planejado por Massimo tinha Rosa como convidada. Carola também decide revelar a Emília detalhes de seu passado e conta que vem sendo pressionada por Pedro (Emílio Dantas).

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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