Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (28), Chico surpreende Gema ao chamá-la de mãe pela primeira vez

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Kamila Macedo
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:00
Felipe (Rafael Cardoso) fica apreensivo diante dos problemas financeiros enfrentados pela Vinícola Campobello. Enquanto isso, Massimo (Luís Melo) chama Rosa (Carolina Kasting) para um jantar reservado. Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Alberto (Juca de Oliveira) sobre suas angústias, e ele demonstra arrependimento pelo que fez. Carola (Ana Flávia Cavalcanti) sugere a Anita (Letícia Persiles) que as duas dividam um apartamento.
Além do Tempo
Felipe e Lívia (Alinne Moraes) aproveitam um momento juntos. Melissa (Paolla Oliveira), por sua vez, critica o comportamento do ex-marido para Alex (Kadu Schons). Gema (Louise Cardoso) se emociona quando Chico (João Gabriel D’Aleluia) a chama de mãe. Lívia conta a Vitória (Irene Ravache) que chegou a sentir raiva de Alberto.
Salomé (Inês Peixoto) fica frustrada ao perceber que o jantar planejado por Massimo tinha Rosa como convidada. Carola também decide revelar a Emília detalhes de seu passado e conta que vem sendo pressionada por Pedro (Emílio Dantas).