Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (5), Emília sofre grave acidente e é socorrida por Felipe e Lívia

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:00
Mateus (Cadu Libonati), Gema (Louise Cardoso) e Rita (Daniela Fontan) descobrem que Queiroz (Zécarlos Machado) roubou a empresa da família. Emília (Ana Beatriz Nogueira) sofre um acidente e é resgatada por Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes), que a levam para o hospital.
Além do Tempo
Melissa (Paolla Oliveira) tenta convencer Roberto (Romulo Estrela) a fazer um exame de DNA em Alex (Kadu Schons) e promete manter o resultado em segredo. Lívia pede que Anita (Letícia Persiles) não conte a Alberto (Juca de Oliveira) sobre a gravidade do acidente da mãe.
Afonso (Caio Paduan) garante a Berenice que desistiu de Anita. Gema confronta Queiroz. Massimo (Luis Melo) percebe que está sofrendo por amor a Salomé (Inês Peixoto). Lívia, Vitória (Irene Ravache) e Bernardo (Felipe Camargo) ficam apreensivos com o estado de saúde de Emília.