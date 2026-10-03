EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (5), Emília sofre grave acidente e é socorrida por Felipe e Lívia

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Gema descobre o golpe de Queiroz na empresa e Melissa arma um plano envolvendo um teste de DNA

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:00

Emília sofre acidente em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Mateus (Cadu Libonati), Gema (Louise Cardoso) e Rita (Daniela Fontan) descobrem que Queiroz (Zécarlos Machado) roubou a empresa da família. Emília (Ana Beatriz Nogueira) sofre um acidente e é resgatada por Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes), que a levam para o hospital.

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Melissa (Paolla Oliveira) tenta convencer Roberto (Romulo Estrela) a fazer um exame de DNA em Alex (Kadu Schons) e promete manter o resultado em segredo. Lívia pede que Anita (Letícia Persiles) não conte a Alberto (Juca de Oliveira) sobre a gravidade do acidente da mãe.