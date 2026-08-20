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Além do Tempo: no capítulo desta nesta sexta (21), Emília revela plano de vingança enquanto Lívia tenta ajudar Vitória

Trama de Elizabeth Jhin ganha novas nuances nesta segunda fase

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:33

Vitória, em Além do Tempo
Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de Além do Tempo, Emília (Ana Beatriz Nogueira) tenta tirar informações de Dorotéia (Júlia Lemmertz) para entender o passado de Vitória (Irene Ravache) e Luiz (Carlos Vereza).

Já Bernardo (Felipe Camargo) visita Vitória e ouve um alerta sobre as intenções de Emília. Enquanto isso, a própria Emília compartilha seus planos de vingança com Alberto (Juca de Oliveira).

Anita (Letícia Persiles) conhece Zilda (Nívea Maria) e Alex (Kadu Schons). Do outro lado, Melissa (Paolla Oliveira) entra em sofrimento ao imaginar Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) juntos.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Afonso (Caio Paduan) discorda dos planos de Anita, que confessa o desejo de ser mãe sem se relacionar romanticamente. Em outro momento, Salomé (Inês Peixoto) admira discretamente Massimo (Luis Melo). Raul (Val Perré) encontra Gema (Louise Cardoso) e acaba pedindo permissão para tirar fotos dela.

Após a visita, Bernardo procura Emília para pedir que dê mais tempo para Vitória deixar o palacete. Lívia ouve a conversa, vai até Vitória e se oferece para pagar um quarto de hotel, mas a idosa recusa a ajuda.

A reprise em Edição Especial de Além do Tempo vai ao ar a partir das 14h45 (horário de Brasília), logo após o Jornal Hoje.

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