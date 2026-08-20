EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta nesta sexta (21), Emília revela plano de vingança enquanto Lívia tenta ajudar Vitória

Trama de Elizabeth Jhin ganha novas nuances nesta segunda fase

Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:33

Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de Além do Tempo, Emília (Ana Beatriz Nogueira) tenta tirar informações de Dorotéia (Júlia Lemmertz) para entender o passado de Vitória (Irene Ravache) e Luiz (Carlos Vereza).

Já Bernardo (Felipe Camargo) visita Vitória e ouve um alerta sobre as intenções de Emília. Enquanto isso, a própria Emília compartilha seus planos de vingança com Alberto (Juca de Oliveira).

Anita (Letícia Persiles) conhece Zilda (Nívea Maria) e Alex (Kadu Schons). Do outro lado, Melissa (Paolla Oliveira) entra em sofrimento ao imaginar Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) juntos.

Além do Tempo 1 de 10

Afonso (Caio Paduan) discorda dos planos de Anita, que confessa o desejo de ser mãe sem se relacionar romanticamente. Em outro momento, Salomé (Inês Peixoto) admira discretamente Massimo (Luis Melo). Raul (Val Perré) encontra Gema (Louise Cardoso) e acaba pedindo permissão para tirar fotos dela.

Após a visita, Bernardo procura Emília para pedir que dê mais tempo para Vitória deixar o palacete. Lívia ouve a conversa, vai até Vitória e se oferece para pagar um quarto de hotel, mas a idosa recusa a ajuda.