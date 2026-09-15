Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (16), Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:31
Alberto (Juca de Oliveira) pede que Lívia (Alinne Moraes) antecipe o casamento com Pedro (Emílio Dantas). Melissa (Paolla Oliveira) tenta usar Alex (Kadu Schons) para prejudicar Felipe (Rafael Cardoso), enquanto Emília (Ana Beatriz Nogueira) é surpreendida pela chegada de Alberto. Bernardo (Felipe Camargo) pede desculpas a Vitória (Irene Ravache).
O Mestre (Othon Bastos) reencontra Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) e procura acalmar Alice (Klara Castanho) e Rosa (Carolina Kasting). Melissa fica irritada ao perceber que Felipe não pretende voltar para casa. Emília conta a Alberto que o casamento de Lívia com Pedro não irá acontecer.
Além do Tempo
Gema (Louise Cardoso) revela a Mateus (Cadu Libonati) que ela e Raul (Val Perré) estão se aproximando. Felipe leva Alex, Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) para encontrar Berenice (Elisa Brites), deixando Melissa incomodada. Vitória mostra a Zilda (Nívea Maria) uma foto de Alberto e, pouco depois, Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó.