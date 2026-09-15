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Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (16), Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, o segredo da família é revelado a Lívia, enquanto Melissa arma novas confusões para atingir Felipe

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:31

Vitória, em Além do Tempo
Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Alberto (Juca de Oliveira) pede que Lívia (Alinne Moraes) antecipe o casamento com Pedro (Emílio Dantas). Melissa (Paolla Oliveira) tenta usar Alex (Kadu Schons) para prejudicar Felipe (Rafael Cardoso), enquanto Emília (Ana Beatriz Nogueira) é surpreendida pela chegada de Alberto. Bernardo (Felipe Camargo) pede desculpas a Vitória (Irene Ravache).

O Mestre (Othon Bastos) reencontra Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) e procura acalmar Alice (Klara Castanho) e Rosa (Carolina Kasting). Melissa fica irritada ao perceber que Felipe não pretende voltar para casa. Emília conta a Alberto que o casamento de Lívia com Pedro não irá acontecer.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
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Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Gema (Louise Cardoso) revela a Mateus (Cadu Libonati) que ela e Raul (Val Perré) estão se aproximando. Felipe leva Alex, Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) para encontrar Berenice (Elisa Brites), deixando Melissa incomodada. Vitória mostra a Zilda (Nívea Maria) uma foto de Alberto e, pouco depois, Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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