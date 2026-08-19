EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (19), Chico ouve Queiroz ameaçando enviá-lo para um orfanato

Desagrado e embates marcam o capítulo desa quarta-feira (19), enquanto Chico tem atitude de Queiroz

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:00

Bento teme atitude de Queiroz em Além do Tempo Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Além do Tempo desta quarta-feira (19), Queiroz (Eduardo Galvão) contrata Bento (Luís Melo) para trabalhar na agência de turismo, e Gema (Louise Cardoso) reprova. Chico (João Gabriel D'Aleluia) ouve Queiroz (Eduardo Galvão) ameaçando enviá-lo para um orfanato.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) ignora o jantar de Vitória (Irene Ravache). Um oficial de justiça avisa a Vitória (Irene Ravache) que ela precisará deixar sua casa.

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