Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (19), Chico ouve Queiroz ameaçando enviá-lo para um orfanato

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Felipe Sena
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:00
No capítulo de Além do Tempo desta quarta-feira (19), Queiroz (Eduardo Galvão) contrata Bento (Luís Melo) para trabalhar na agência de turismo, e Gema (Louise Cardoso) reprova. Chico (João Gabriel D'Aleluia) ouve Queiroz (Eduardo Galvão) ameaçando enviá-lo para um orfanato.
Emília (Ana Beatriz Nogueira) ignora o jantar de Vitória (Irene Ravache). Um oficial de justiça avisa a Vitória (Irene Ravache) que ela precisará deixar sua casa.
Além do Tempo
Além do Tempo é exibida às 15h40, após a Sessão da Tarde.