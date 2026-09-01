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Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (2), Alberto confunde Emília com Vitória e pede perdão à ex-esposa

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:16

Alberto em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

No próximo capítulo de Além do Tempo, Bianca (Flora Diegues) e Pérsio (Wagner Santisteban) descobrem suas identidades e se beijam. Rosa (Carolina Kasting) diz para Severa (Dani Barros) não tem certeza sobre se casar com Massimo (Luis Melo). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) sofre as consequências por ter ofendido Raul (Val Perré).

Mateus (Cadu Libonati) confessa a Queiroz (Zécarlos Machado) a vergonha que sente da relação de ambos. Felipe (Rafael Cardoso) pontua para Vitória (Irene Ravache) que a viagem de Emília (Ana Beatriz Nogueira) para Europa tem relação com Alberto (Juca de Oliveira).

Além do Tempo 1 de 10

Durante o delírio no hospital, Alberto confunde Emília com Vitória e clama pelo perdão da ex-esposa, atitude que deixa a filha intrigada.