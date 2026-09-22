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Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (23), Dorotéia insinua a Melissa que ela pode ser irmã de Lívia

Ainda nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Gema e Raul revelam que estão namorando

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:04

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

Ariel (Michel Melamed) toca piano para encantar Rosa (Carolina Kasting). Conversando com Pedro (Emílio Dantas), Emília (Ana Beatriz Nogueira) comenta que os bens e propriedades de Felipe (Rafael Cardoso) precisam ir a leilão.

O encontro entre Vitória (Irene Ravache) e Lívia (Alinne Moraes) é marcado por muita emoção. Decidido, Felipe avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que vai acionar a Justiça para conseguir a guarda total de Alex (Kadu Schons). Gema (Louise Cardoso) e Raul (Val Perré) abrem o jogo com Emília e revelam que estão namorando.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Dorotéia (Julia Lemmertz) planta a dúvida em Melissa, insinuando que ela pode ser irmã de Lívia. Bernardo (Felipe Camargo) presta apoio e conforta Emília. Melissa ameaça Lívia e entra em atrito com Zilda (Nívea Maria). Lívia abre o coração e relata a história de sua família para Felipe.

Marcelo (Caetano O´Maihlan) e Berenice (Elisa Brites) começam a se interessar um pelo outro. Enquanto isso, Pedro e Melissa maquinam planos contra Lívia e Felipe. Para Dorotéia, Melissa abre o jogo sobre sua estratégia de vingança contra Felipe.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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