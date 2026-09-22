Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (23), Dorotéia insinua para Melissa que ela pode ser irmã de Lívia

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:04
Ariel (Michel Melamed) toca piano para encantar Rosa (Carolina Kasting). Conversando com Pedro (Emílio Dantas), Emília (Ana Beatriz Nogueira) comenta que os bens e propriedades de Felipe (Rafael Cardoso) precisam ir a leilão.
O encontro entre Vitória (Irene Ravache) e Lívia (Alinne Moraes) é marcado por muita emoção. Decidido, Felipe avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que vai acionar a Justiça para conseguir a guarda total de Alex (Kadu Schons). Gema (Louise Cardoso) e Raul (Val Perré) abrem o jogo com Emília e revelam que estão namorando.
Além do Tempo
Dorotéia (Julia Lemmertz) planta a dúvida em Melissa, insinuando que ela pode ser irmã de Lívia. Bernardo (Felipe Camargo) presta apoio e conforta Emília. Melissa ameaça Lívia e entra em atrito com Zilda (Nívea Maria). Lívia abre o coração e relata a história de sua família para Felipe.
Marcelo (Caetano O´Maihlan) e Berenice (Elisa Brites) começam a se interessar um pelo outro. Enquanto isso, Pedro e Melissa maquinam planos contra Lívia e Felipe. Para Dorotéia, Melissa abre o jogo sobre sua estratégia de vingança contra Felipe.