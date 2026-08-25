Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (26) Vitória se culpa por suposta morte da filha e reencontra Emília

No capítulo desta quarta-feira (26), Vitória também tentará conseguir emprego no restaurante de Rosa, enquanto Bento invade a casa de Felipe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:09

Vitória, em Além do Tempo
Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

O capítulo desta quarta-feira (26) de Além do Tempo será marcado por novos conflitos, reencontros e revelações. Vitória (Irene Ravache) viverá um momento de forte emoção ao se culpar pela suposta morte da filha Emília e ainda terá um encontro com a própria personagem.

Antes disso, Vitória tentará reconstruir a vida e pedirá a Rosa uma oportunidade de trabalho em seu restaurante. A decisão surpreenderá Zilda, que ficará irritada ao descobrir que ela pretende começar uma nova rotina profissional.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
1 de 61
Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Enquanto isso, Emília e Bernardo continuarão em clima de provocação. Os dois trocarão farpas, mantendo a tensão entre eles.

Carola também enfrentará seus próprios dilemas e sofrerá por causa dos sentimentos que nutre por Pedro. Anita, por sua vez, contará a Lívia detalhes da conversa que teve com ele.

Em outro núcleo, Mateus terá uma visão envolvendo Raul e Gema em outras vidas, reforçando os elementos sobrenaturais que fazem parte da trama.

Felipe também terá problemas dentro de casa. Depois de repreender Melissa por incentivar os pesadelos de Alex, ele será surpreendido pela invasão de Bento em sua residência.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Além do Tempo: relembre as músicas que marcaram a novela, de Ivete a Rita Lee

Imagem - Além do Tempo: Alex é mesmo filho de Felipe? Entenda o segredo de Melissa e as reviravoltas da novela

Além do Tempo: Alex é mesmo filho de Felipe? Entenda o segredo de Melissa e as reviravoltas da novela

Imagem - Além do Tempo: Emília prepara nova vingança e Vitória recusa ajuda de Lívia

Além do Tempo: Emília prepara nova vingança e Vitória recusa ajuda de Lívia

Já Bianca e Pérsio começarão a demonstrar interesse um pelo outro, enquanto Afonso continuará pensando em Anita.

No núcleo de Vitória, a situação ficará ainda mais delicada quando ela tentar entrar em contato com Alberto. Ele não conseguirá falar com ela, que estará abalada e tomada pela culpa ao acreditar que Emília morreu.

Além do Tempo é exibida pela Globo em reprise. O capítulo desta quarta-feira (26) promete avançar especialmente a trama de Vitória, que tenta lidar com o passado enquanto busca uma nova chance para reorganizar a própria vida.

Mais recentes

Imagem - Dolly Parton morre aos 80 anos; família confirma morte da lenda da música country

Dolly Parton morre aos 80 anos; família confirma morte da lenda da música country
Imagem - Poeta baiana Renata Ettinger lança “Tentacular”, livro artesanal de poemas, no Rio Vermelho

Poeta baiana Renata Ettinger lança “Tentacular”, livro artesanal de poemas, no Rio Vermelho
Imagem - Ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim anunciam nascimento da filha Marina; veja fotos

Ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim anunciam nascimento da filha Marina; veja fotos