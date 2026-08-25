NOVELA

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (26) Vitória se culpa por suposta morte da filha e reencontra Emília

No capítulo desta quarta-feira (26), Vitória também tentará conseguir emprego no restaurante de Rosa, enquanto Bento invade a casa de Felipe

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:09

Vitória, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

O capítulo desta quarta-feira (26) de Além do Tempo será marcado por novos conflitos, reencontros e revelações. Vitória (Irene Ravache) viverá um momento de forte emoção ao se culpar pela suposta morte da filha Emília e ainda terá um encontro com a própria personagem.

Antes disso, Vitória tentará reconstruir a vida e pedirá a Rosa uma oportunidade de trabalho em seu restaurante. A decisão surpreenderá Zilda, que ficará irritada ao descobrir que ela pretende começar uma nova rotina profissional.

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Enquanto isso, Emília e Bernardo continuarão em clima de provocação. Os dois trocarão farpas, mantendo a tensão entre eles.

Carola também enfrentará seus próprios dilemas e sofrerá por causa dos sentimentos que nutre por Pedro. Anita, por sua vez, contará a Lívia detalhes da conversa que teve com ele.

Em outro núcleo, Mateus terá uma visão envolvendo Raul e Gema em outras vidas, reforçando os elementos sobrenaturais que fazem parte da trama.

Felipe também terá problemas dentro de casa. Depois de repreender Melissa por incentivar os pesadelos de Alex, ele será surpreendido pela invasão de Bento em sua residência.

Já Bianca e Pérsio começarão a demonstrar interesse um pelo outro, enquanto Afonso continuará pensando em Anita.

No núcleo de Vitória, a situação ficará ainda mais delicada quando ela tentar entrar em contato com Alberto. Ele não conseguirá falar com ela, que estará abalada e tomada pela culpa ao acreditar que Emília morreu.