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Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília discute com Luís os detalhes do plano para comprar a vinícola de Vitória

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:22

Severa em Além do Tempo
Severa em Além do Tempo Crédito: Reprodução/TV Globo

Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe (Rafael Cardoso) e aprova a bebida. Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada. Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati).

Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache) . Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe. Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema (Louise Cardoso) e Chico (João Gabriel D’Aleluia).

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Felícia (Mel Maia) fica desesperada ao perceber que Salomé (Inês Peixoto) deixou a casa de Massimo (Luís Melo) . Felipe procura Roberto (Rômulo Estrela), que fica surpreso diante da possibilidade de ser pai de Alex (Kadu Schons). Diante da situação, Roberto pede desculpas a Felipe.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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