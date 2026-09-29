EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília discute com Luís os detalhes do plano para comprar a vinícola de Vitória

Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:22

Severa em Além do Tempo Crédito: Reprodução/TV Globo

Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe (Rafael Cardoso) e aprova a bebida. Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada. Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati).

Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache) . Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe. Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema (Louise Cardoso) e Chico (João Gabriel D’Aleluia).

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