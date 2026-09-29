Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:22
Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe (Rafael Cardoso) e aprova a bebida. Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada. Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati).
Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache) . Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe. Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema (Louise Cardoso) e Chico (João Gabriel D’Aleluia).
Além do Tempo
Felícia (Mel Maia) fica desesperada ao perceber que Salomé (Inês Peixoto) deixou a casa de Massimo (Luís Melo) . Felipe procura Roberto (Rômulo Estrela), que fica surpreso diante da possibilidade de ser pai de Alex (Kadu Schons). Diante da situação, Roberto pede desculpas a Felipe.