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Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (9), Gema decide colocar um fim no casamento com Queiroz

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bento pede perdão a Raul e Melissa revela aliança misteriosa para Pedro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:13

Gema em
Gema em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Bernardo (Felipe Camargo) conversa com Luiz (Carlos Vereza). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura Raul (Val Perré) para pedir perdão, enquanto Alice (Klara Castanho) se emociona com a situação. Massimo (Luís Melo) aprova a transformação de Salomé, e Roberto (Rômulo Estrela) insiste para que Anita (Letícia Persiles) o escolha como pai do seu bebê.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Gema (Louise Cardoso) toma a decisão de colocar um fim ao casamento com Queiroz (Zécarlos Machado). Bento garante a Rosa (Carolina Kasting) que mudou e que já não é o mesmo homem de antes. Alex (Kadu Schons) questiona Felipe (Rafael Cardoso) sobre seus sentimentos por Lívia (Alinne Moraes), enquanto Melissa (Paolla Oliveira) procura Pedro (Emílio Dantas) e revela a ele que os dois estão envolvidos.

Vitória (Irene Ravache) revela a Bernardo que Maria Benvinda é a mãe de Bento e se dispõe a ajudá-lo a desvendar as origens de sua família. Rosa convida Anita para cantar em seu restaurante.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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