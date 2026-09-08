Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (9), Gema decide colocar um fim no casamento com Queiroz

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:13
Bernardo (Felipe Camargo) conversa com Luiz (Carlos Vereza). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura Raul (Val Perré) para pedir perdão, enquanto Alice (Klara Castanho) se emociona com a situação. Massimo (Luís Melo) aprova a transformação de Salomé, e Roberto (Rômulo Estrela) insiste para que Anita (Letícia Persiles) o escolha como pai do seu bebê.
Além do Tempo
Gema (Louise Cardoso) toma a decisão de colocar um fim ao casamento com Queiroz (Zécarlos Machado). Bento garante a Rosa (Carolina Kasting) que mudou e que já não é o mesmo homem de antes. Alex (Kadu Schons) questiona Felipe (Rafael Cardoso) sobre seus sentimentos por Lívia (Alinne Moraes), enquanto Melissa (Paolla Oliveira) procura Pedro (Emílio Dantas) e revela a ele que os dois estão envolvidos.
Vitória (Irene Ravache) revela a Bernardo que Maria Benvinda é a mãe de Bento e se dispõe a ajudá-lo a desvendar as origens de sua família. Rosa convida Anita para cantar em seu restaurante.