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Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (1º), Felipe avisa Melissa que vai continuar lutando pela guarda de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Alberto promete contar toda a verdade a Emília e Anita descobre uma nova paixão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:24

Felipe em Além do Tempo
Felipe em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Instagram

Felipe (Rafael Cardoso) avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que continuará lutando pela guarda de Alex (Kadu Schons). Salomé (Inês Peixoto) conta a Felícia (Mel Maia) que decidiu abandonar a tentativa de conquistar Massimo (Luís Melo). Anita (Letícia Persiles), por sua vez, desiste do projeto de ter um filho com Roberto (Rômulo Estrela) e admite que está apaixonada por outro homem.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Emília (Ana Beatriz Nogueira) repreende Pedro (Emílio Dantas) pela maneira como ele vem tratando Carola (Ana Flávia Cavalcanti). Felícia revela a Massimo que Salomé é apaixonada por ele. Felipe e Lívia (Alinne Moraes) encontram apoio um no outro. Lívia decide procurar Alberto (Juca de Oliveira).

Alberto promete a Lívia que vai revelar a verdade para Emília. Anita se decepciona ao encontrar Afonso (Caio Paduan) acompanhado de Berenice. Roberto conversa com Berenice (Elisa Brites) sobre a possibilidade de ser pai de Alex e desabafa diante da situação.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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