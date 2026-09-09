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Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (10), Lívia abre o coração para Emília e revela seu amor por Felipe

Entre os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a paixão secreta dos protagonistas vem à tona e Vitória encontra apoio inesperado em Bento

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:19

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

A situação começa a ficar tensa no próximo capítulo de Além do Tempo, quando Massimo (Luís Melo) demonstra incômodo com a presença de Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) na casa de Rosa (Carolina Kasting).

Alice (Julia Lemmertz) admite a Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) que já não acredita em uma reconciliação entre Bento e Rosa. Lívia (Alinne Moraes) finalmente abre o jogo com Emília (Ana Beatriz Nogueira) e revela que está apaixonada por Felipe (Rafael Cardoso). Chico (João Gabriel D'Aleluia) conta a Gema (Louise Cardoso) que se sente mais tranquilo depois da saída de Queiroz (Zécarlos Machado).

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Melissa (Paolla Oliveira) trata Alex (Kadu Schons) com grosseria, levando o menino a procurar Felipe. Anita (Letícia Persiles) tenta resistir aos sentimentos que ainda tem por Afonso (Caio Paduan). Emília ordena que Bernardo (Felipe Camargo) mantenha distância de Vitória (Irene Ravache), mas não revela ao escritor a razão de sua exigência.

Durante a missa dedicada à filha que acredita estar morta, Vitória recebe o apoio de Bento e Zilda (Nívea Maria).

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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