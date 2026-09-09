Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (10), Lívia abre o coração para Emília e revela seu amor por Felipe

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:19
A situação começa a ficar tensa no próximo capítulo de Além do Tempo, quando Massimo (Luís Melo) demonstra incômodo com a presença de Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) na casa de Rosa (Carolina Kasting).
Alice (Julia Lemmertz) admite a Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) que já não acredita em uma reconciliação entre Bento e Rosa. Lívia (Alinne Moraes) finalmente abre o jogo com Emília (Ana Beatriz Nogueira) e revela que está apaixonada por Felipe (Rafael Cardoso). Chico (João Gabriel D'Aleluia) conta a Gema (Louise Cardoso) que se sente mais tranquilo depois da saída de Queiroz (Zécarlos Machado).
Além do Tempo
Melissa (Paolla Oliveira) trata Alex (Kadu Schons) com grosseria, levando o menino a procurar Felipe. Anita (Letícia Persiles) tenta resistir aos sentimentos que ainda tem por Afonso (Caio Paduan). Emília ordena que Bernardo (Felipe Camargo) mantenha distância de Vitória (Irene Ravache), mas não revela ao escritor a razão de sua exigência.
Durante a missa dedicada à filha que acredita estar morta, Vitória recebe o apoio de Bento e Zilda (Nívea Maria).