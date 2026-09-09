EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (10), Lívia abre o coração para Emília e revela seu amor por Felipe

Entre os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a paixão secreta dos protagonistas vem à tona e Vitória encontra apoio inesperado em Bento

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:19

Além do Tempo Crédito: Reprodução

A situação começa a ficar tensa no próximo capítulo de Além do Tempo, quando Massimo (Luís Melo) demonstra incômodo com a presença de Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) na casa de Rosa (Carolina Kasting).

Alice (Julia Lemmertz) admite a Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) que já não acredita em uma reconciliação entre Bento e Rosa. Lívia (Alinne Moraes) finalmente abre o jogo com Emília (Ana Beatriz Nogueira) e revela que está apaixonada por Felipe (Rafael Cardoso). Chico (João Gabriel D'Aleluia) conta a Gema (Louise Cardoso) que se sente mais tranquilo depois da saída de Queiroz (Zécarlos Machado).

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Melissa (Paolla Oliveira) trata Alex (Kadu Schons) com grosseria, levando o menino a procurar Felipe. Anita (Letícia Persiles) tenta resistir aos sentimentos que ainda tem por Afonso (Caio Paduan). Emília ordena que Bernardo (Felipe Camargo) mantenha distância de Vitória (Irene Ravache), mas não revela ao escritor a razão de sua exigência.