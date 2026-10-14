Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (15), Melissa atira em Pedro após vilão ameaçar matar Lívia e Felipe

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:50
No penúltimo capítulo da reprise de Além do Tempo, Felipe (Rafael Cardoso) deixa Alex (Kadu Schons) aos cuidados de Zilda (Nívea Maria), enquanto Melissa (Paolla Oliveira) relembra a discussão que teve com Pedro (Emilio Dantas).
Além do Tempo
Mais tarde, Pedro encontra Felipe e Lívia (Alinne Moraes) perto de um despenhadeiro e ameaça os dois com uma arma.
O vilão obriga o casal a caminhar em direção à beira do penhasco. Melissa aparece e tenta impedir que ele mate Felipe. Ao presenciar Pedro empurrando os dois, ela perde o controle e atira contra ele.