Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho

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Kamila Macedo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:10
Emília (Ana Beatriz Nogueira) finalmente revela a Lívia (Alinne Moraes) a verdade sobre Vitória (Irene Ravache). Pedro (Emílio Dantas) continua acreditando que poderá reatar com Lívia, enquanto Anita (Leticia Persiles) decide que Roberto (Rômulo Estrela) será o pai de seu filho. Melissa (Paolla Oliveira) perde a paciência com as crianças.
Rosa (Carolina Kasting) percebe que Alice (Klara Castanho) está com ciúmes de Mateus (Cadu Libonati). Vitória desconfia das verdadeiras intenções de Luís (Carlos Vereza) em relação à herança de Bernardo (Felipe Camargo). Com a ajuda do Mestre (Othon Bastos), Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) começa a recuperar lembranças de seu passado e procura Bernardo.
Além do Tempo
Bento concorda em realizar o exame de DNA. Alberto (Juca de Oliveira) avisa Emília que não deixará a cidade antes de conversar com Vitória. Anita termina seu relacionamento com Afonso (Caio Paduan), enquanto Dorotéia (Júlia Lemmertz) cogita usar fios de cabelo de Melissa para realizar um exame de DNA.