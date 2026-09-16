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Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bento começa a recuperar suas memórias do passado com a ajuda do Mestre

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:10

Anita em Além do Tempo
Anita em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Emília (Ana Beatriz Nogueira) finalmente revela a Lívia (Alinne Moraes) a verdade sobre Vitória (Irene Ravache). Pedro (Emílio Dantas) continua acreditando que poderá reatar com Lívia, enquanto Anita (Leticia Persiles) decide que Roberto (Rômulo Estrela) será o pai de seu filho. Melissa (Paolla Oliveira) perde a paciência com as crianças.

Rosa (Carolina Kasting) percebe que Alice (Klara Castanho) está com ciúmes de Mateus (Cadu Libonati). Vitória desconfia das verdadeiras intenções de Luís (Carlos Vereza) em relação à herança de Bernardo (Felipe Camargo). Com a ajuda do Mestre (Othon Bastos), Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) começa a recuperar lembranças de seu passado e procura Bernardo.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Bento concorda em realizar o exame de DNA. Alberto (Juca de Oliveira) avisa Emília que não deixará a cidade antes de conversar com Vitória. Anita termina seu relacionamento com Afonso (Caio Paduan), enquanto Dorotéia (Júlia Lemmertz) cogita usar fios de cabelo de Melissa para realizar um exame de DNA.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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