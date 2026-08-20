NOVELA

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (20), Felipe marca encontro com Lívia e Dorotéia descobre

Descobertas e amor marcam o capítulo de Além do Tempo, que chegou na segunda fase na última semana

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:00

Felipe e Livía são descobertos em Além doo Tempo Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Além do Tempo desta quinta-feira (20), Gema (Louise Cardoso) agradece Bernardo (Felipe Camargo) e Raul (Val Perré) por resgatarem Chico (João Gabriel D'Aleluia). Emília (Ana Beatriz Nogueira) revela a Lívia (Alinne Moraes) que decidiu se instalar na casa de Vitória (Irene Ravache).

Gema (Louise Cardoso) afirma que protegerá Chico (João Gabriel D'Aleluia) e dá um ultimato em Queiroz. Vitória (Irene Ravache) pede ajuda a Afonso (Caio Paduan). Felipe (Rafael Cardoso) combina um encontro com Lívia (Alinne Moraes) e Dorotéia (Julia Lemmertz) descobre. Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) combinam de conversar com Melissa (Paolla Oliveira) e Pedro (Emilio Dantas).

Além do Tempo 1 de 61

Severa (Dani Barros) cai em uma armadilha de Melissa (Paolla Oliveira). Massimo (Luis Melo) se desespera com a chegada de suas sobrinhas. Dorotéia (Julia Lemmertz) conta para Melissa (Paolla Oliveira) que Felipe (Rafael Cardoso) se encontrou com Lívia (Alinne Moraes). Vitória (Irene Ravache) garante a Luiz (Carlos Vereza) que não deixará sua casa. Bernardo (Felipe Camargo) e Emília (Ana Beatriz Nogueira) se encontram.