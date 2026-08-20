Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (20), Felipe marca encontro com Lívia e Dorotéia descobre

Descobertas e amor marcam o capítulo de Além do Tempo, que chegou na segunda fase na última semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:00

Felipe e Livía são descobertos em Além doo Tempo
Felipe e Livía são descobertos em Além doo Tempo Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Além do Tempo desta quinta-feira (20), Gema (Louise Cardoso) agradece Bernardo (Felipe Camargo) e Raul (Val Perré) por resgatarem Chico (João Gabriel D'Aleluia). Emília (Ana Beatriz Nogueira) revela a Lívia (Alinne Moraes) que decidiu se instalar na casa de Vitória (Irene Ravache).

Gema (Louise Cardoso) afirma que protegerá Chico (João Gabriel D'Aleluia) e dá um ultimato em Queiroz. Vitória (Irene Ravache) pede ajuda a Afonso (Caio Paduan). Felipe (Rafael Cardoso) combina um encontro com Lívia (Alinne Moraes) e Dorotéia (Julia Lemmertz) descobre. Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) combinam de conversar com Melissa (Paolla Oliveira) e Pedro (Emilio Dantas).

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
1 de 61
Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Severa (Dani Barros) cai em uma armadilha de Melissa (Paolla Oliveira). Massimo (Luis Melo) se desespera com a chegada de suas sobrinhas. Dorotéia (Julia Lemmertz) conta para Melissa (Paolla Oliveira) que Felipe (Rafael Cardoso) se encontrou com Lívia (Alinne Moraes). Vitória (Irene Ravache) garante a Luiz (Carlos Vereza) que não deixará sua casa. Bernardo (Felipe Camargo) e Emília (Ana Beatriz Nogueira) se encontram.

Além do Tempo é exibida às 15h40, antes da Sessão da Tarde

Tags:

Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’
Imagem - Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora

Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora
Imagem - Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial

Hotel completamente sem funcionários humanos será aberto na China, terá robôs da cozinha até a recepção e vai ter ilha artificial