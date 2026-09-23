Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (24), Bernardo pede um tempo no relacionamento com Emília

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:10
Num momento de tensão, Bernardo (Felipe Camargo) confronta Emília (Ana Beatriz Nogueira) e pede um tempo no relacionamento. Marcelo (Caetano O´Maihlan) e Berenice (Elisa Brites) começam a se interessar um pelo outro. Enquanto isso, Pedro (Emílio Dantas) e Melissa (Paolla Oliveira) maquinam planos contra Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso).
Para Dorotéia (Julia Lemmertz), Melissa abre o jogo sobre sua estratégia de vingança contra Felipe. Desabafando, Vitória (Irene Ravache) conta suas mágoas sobre Emília para Bernardo. Afonso (Caio Paduan) e Berenice decidem tentar namorar.
Além do Tempo
Neném (Nica Bonfim) bota pilha em Botelho (Marcelo Torreão) para que ele se aproxime de Rita (Daniela Fontan). Em conversa com Cícero (Saulo Arcoverde), Ariel (Michel Melamed) confessa que está apaixonado por Rosa (Carolina Kasting). Com o aval de Gema, Chico (João Gabriel D'Aleluia) convida Alex (Kadu Schons) e Felícia (Mel Maia) para brincarem em sua casa.
Massimo (Luís Melo) pede a Salomé (Inês Peixoto) que organize um jantar caprichado, fazendo com que a moça crie esperanças de que o momento romântico seja para ela. Preocupada, Carola (Ana Flavia Cavalcanti) abre os olhos de Lívia sobre os planos de Emília de tomar as propriedades de Felipe.