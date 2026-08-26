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Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (27), Pedro flagra momento entre Lívia e Felipe

Veja os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:00

Lívia e Felipe em Além do Tempo
Lívia e Felipe em Além do Tempo Crédito: Divulgação

No próximo capítulo, Lívia (Alinne Moraes) vai até a tanoaria de Massimo (Luis Melo) e reencontra Felipe (Rafael Cardoso). Os dois admitem a falta que sentem um do outro, mas a aproximação é interrompida pela chegada de Pedro (Emílio Dantas), que os pega juntos.

Alberto (Juca de Oliveira) mente para Emília (Ana Beatriz Nogueira), afirmando que Vitória (Irene Ravache) teria ligado para pedir dinheiro. Enquanto isso, Bernardo (Felipe Camargo) combina de se encontrar com a vilã, que trata Lívia com hostilidade.

Em outro momento, Salomé (Inês Peixoto) sente ciúmes ao ver Rita (Daniela Fontan) interagindo com Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia).

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015)

Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução

Queiroz (Zé Carlos Machado) encontra os desenhos que Mateus (Cadu Libonati) fez de Gema (Louise Cardoso) e Raul (Val Perré) e age com agressividade contra a esposa. Irritado com as ilustrações, ele decide ir confrontar Raul. Já no plano espiritual, o Mestre (Othon Bastos) repreende Ariel por sua interferência no destino de Mateus.

Emília se irrita com Lívia por ver a jovem demonstrando empatia por Vitória. Enquanto Afonso (Caio Paduan) se declara para Anita (Letícia Persiles), Pedro avista a protagonista conversando com o rapaz e conclui precipitadamente que os dois estão juntos romanticamente.

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