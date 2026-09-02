Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (3), Felipe se declara para Lívia e Bernardo descobre o nome da sua mãe biológica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:11
No próximo capítulo de “Além do Tempo”, Felipe (Rafael Cardoso) se declara abertamente para Lívia (Alinne Moraes), garantindo que irá se separar de Melissa (Paolla Oliveira) para que fiquem juntos. Enquanto isso, Alberto (Juca de Oliveira) recupera a memória sobre o que disse a Vitória (Irene Ravache) no passado a respeito de Emília (Ana Beatriz Nogueira).
Em outro núcleo, Melissa se irrita com Alex (Kadu Schons). Rita (Daniela Fontan) prepara uma coreografia de dança com as crianças da cidade para a apresentação na festa do Centro Histórico de Belarrosa. Já Carola (Ana Flávia Cavalcanti) ouve quando Lívia conta a Anita (Letícia Persiles) sobre a decisão de terminar o noivado com Pedro.
'Além do Tempo'
Acuada diante da iminente separação e da firmeza de Felipe em deixá-la, Melissa finge uma gravidez. A notícia é comemorada por Zilda (Nívea Maria), mas desperta a desconfiança imediata de Severa (Dani Barros). Vitória conversa com Alice (Klara Castanho) sobre Bento (Luiz Carlos Vasconcelos), e Bernardo (Felipe Camargo) finalmente descobre o nome de sua mãe biológica em sua busca pela verdade.