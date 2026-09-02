EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (3), Felipe se declara para Lívia e Bernardo descobre o nome da sua mãe biológica

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo

Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:11

Bernardo em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Rede Globo

No próximo capítulo de “Além do Tempo”, Felipe (Rafael Cardoso) se declara abertamente para Lívia (Alinne Moraes), garantindo que irá se separar de Melissa (Paolla Oliveira) para que fiquem juntos. Enquanto isso, Alberto (Juca de Oliveira) recupera a memória sobre o que disse a Vitória (Irene Ravache) no passado a respeito de Emília (Ana Beatriz Nogueira).

Em outro núcleo, Melissa se irrita com Alex (Kadu Schons). Rita (Daniela Fontan) prepara uma coreografia de dança com as crianças da cidade para a apresentação na festa do Centro Histórico de Belarrosa. Já Carola (Ana Flávia Cavalcanti) ouve quando Lívia conta a Anita (Letícia Persiles) sobre a decisão de terminar o noivado com Pedro.

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