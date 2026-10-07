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Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (8), Dorotéia descobre armação de Melissa e Pedro

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília enfrenta complicações após cirurgia e Bento se aproxima de Rosa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:12

Melissa em
Melissa em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Dorotéia (Julia Lemmertz) descobre que Melissa (Paolla Oliveira) e Pedro (Emílio Dantas) estão tramando contra Felipe (Rafael Cardoso). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) cuida de Alice (Klara Castanho), que está doente, e troca um beijo com Rosa (Carolina Kasting). Emília (Ana Beatriz Nogueira) se recupera da cirurgia, mas uma complicação impede que ela acorde.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Pedro fica irritado com Melissa depois que seu plano de interromper a refrigeração da cave de Felipe fracassa. Gema (Louise Cardoso) encerra a sociedade com Queiroz (Zécarlos Machado) e o expulsa da agência.

Dorotéia repreende Melissa pela tentativa de sabotar o espumante de Felipe. Rosa e Bento voltam a se beijar. Letícia informa a Vitória (Irene Ravache), Lívia (Alinne Moraes) e Bernardo (Felipe Camargo) que Emília terá uma boa recuperação. Zilda (Nívea Maria) retorna de seu retiro espiritual. Pedro avisa a Melissa que pretende agir contra Felipe.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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