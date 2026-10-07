Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (8), Dorotéia descobre armação de Melissa e Pedro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:12
Dorotéia (Julia Lemmertz) descobre que Melissa (Paolla Oliveira) e Pedro (Emílio Dantas) estão tramando contra Felipe (Rafael Cardoso). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) cuida de Alice (Klara Castanho), que está doente, e troca um beijo com Rosa (Carolina Kasting). Emília (Ana Beatriz Nogueira) se recupera da cirurgia, mas uma complicação impede que ela acorde.
Além do Tempo
Pedro fica irritado com Melissa depois que seu plano de interromper a refrigeração da cave de Felipe fracassa. Gema (Louise Cardoso) encerra a sociedade com Queiroz (Zécarlos Machado) e o expulsa da agência.
Dorotéia repreende Melissa pela tentativa de sabotar o espumante de Felipe. Rosa e Bento voltam a se beijar. Letícia informa a Vitória (Irene Ravache), Lívia (Alinne Moraes) e Bernardo (Felipe Camargo) que Emília terá uma boa recuperação. Zilda (Nívea Maria) retorna de seu retiro espiritual. Pedro avisa a Melissa que pretende agir contra Felipe.