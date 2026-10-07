EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (8), Dorotéia descobre armação de Melissa e Pedro

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília enfrenta complicações após cirurgia e Bento se aproxima de Rosa

Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:12

Melissa em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Dorotéia (Julia Lemmertz) descobre que Melissa (Paolla Oliveira) e Pedro (Emílio Dantas) estão tramando contra Felipe (Rafael Cardoso). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) cuida de Alice (Klara Castanho), que está doente, e troca um beijo com Rosa (Carolina Kasting). Emília (Ana Beatriz Nogueira) se recupera da cirurgia, mas uma complicação impede que ela acorde.

Além do Tempo 1 de 10

Pedro fica irritado com Melissa depois que seu plano de interromper a refrigeração da cave de Felipe fracassa. Gema (Louise Cardoso) encerra a sociedade com Queiroz (Zécarlos Machado) e o expulsa da agência.