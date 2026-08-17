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Além do Tempo: no capítulo desta segunda (17) Lívia fica constrangida ao reencontrar Felipe e Melissa percebe

Resumo do capítulo desta segunda-feira (17) mostra ainda beijo de Massimo e Rosa e Vitória preparando jantar para Emília

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:00

Lívia é atropelada por Felipe
Lívia é atropelada por Felipe Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de 'Além do Tempo', que vai ao ar nesta segunda-feira (17), Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) ficarão constrangidos ao se reencontrarem. A situação não passará despercebida por Melissa (Paolla Oliveira), que perceberá o clima entre os dois. Enquanto isso, Vitória (Irene Ravache) preparará um jantar para receber Emília (Ana Beatriz Nogueira) e o prefeito.

Lívia é atropelada por Felipe

Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução
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Lívia é atropelada por Felipe por Reprodução

Massimo (Luís Melo) beijará Rosa, mas ela deixará claro que só aceitará reatar o namoro se ele decidir se casar com ela. Durante um sonho, Alex (Kadu Schons) pedirá para que Felipe não o abandone.

Ariel verá Afonso beijar Anita, mas acreditará que a jovem não cederá aos encantos do rapaz. Anita, por sua vez, ficará incomodada com o flerte de Roberto.

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Raul ligará para Gema, enquanto Emília relembrará seu aniversário com mágoa. Vitória admirará uma foto de Emília ainda criança e preparará a casa para receber a empresária e o prefeito.

Zilda comentará com Felipe que acredita que o sofrimento de Alex possa estar relacionado a outras vidas. Lívia e Anita também estranharão o comportamento de Emília.

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