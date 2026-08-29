Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (31), Emília e Bernardo se aproximam

Confira os principais acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 15:00

Lívia e Felipe em Além do Tempo
Lívia e Felipe em Além do Tempo Crédito: Divulgação

Provocada por insinuações de Pedro (Emílio Dantas) sobre uma possível traição de Felipe (Rafael Cardoso), Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle e invade o escritório de Emília (Ana Beatriz Nogueira), acusando Anita (Letícia Persiles) de tentar seduzir seu marido. O descontrole da jovem é recriminado por Dorotéia (Julia Lemmertz). Lívia (Alinne Moraes) reflete sobre a necessidade de se distanciar de Felipe.

Primeira fase de "Além do Tempo" se passa no século XIX

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
Além do Tempo por Reprodução | TV Globo
1 de 17
Além do Tempo por Reprodução

Em meio às tensões, Ariel (Michel Melamed) articula um jantar entre Emília e Bernardo (Felipe Camargo). No ambiente familiar, Raul (Val Perré) pede desculpas a Gema (Louise Cardoso), mas a mulher decide por apoiar Queiroz (Zécarlos Machado) neste momento. Já Pedro diz a Felipe que quer se retratar com Melissa. Melissa conta para Felipe sobre a discussão que teve.

Leia mais

Imagem - Resumo da semana de Além do Tempo (31/08 a 05/09): Lívia decide romper com Pedro e Melissa inventa gravidez para segurar Felipe

Resumo da semana de Além do Tempo (31/08 a 05/09): Lívia decide romper com Pedro e Melissa inventa gravidez para segurar Felipe

Imagem - Além do Tempo: no capítulo deste sábado (29), Melissa surta com suspeita de traição e confronta Anita

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (29), Melissa surta com suspeita de traição e confronta Anita

Imagem - Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Tags:

Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Após 26 anos, famoso cantor sertanejo termina relacionamento, e ex expõe término por telefone: 'Precisava de um tempo'

Após 26 anos, famoso cantor sertanejo termina relacionamento, e ex expõe término por telefone: 'Precisava de um tempo'
Imagem - 3 signos podem conquistar uma virada financeira em setembro de 2026 e entrar em uma fase de muita prosperidade

3 signos podem conquistar uma virada financeira em setembro de 2026 e entrar em uma fase de muita prosperidade
Imagem - Lito Sousa, do Aviões e Música, fala pela 1ª vez do tratamento para doença rara em entrevista para a TV

Lito Sousa, do Aviões e Música, fala pela 1ª vez do tratamento para doença rara em entrevista para a TV