EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (31), Emília e Bernardo se aproximam

Confira os principais acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo

Kamila Macedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 15:00

Lívia e Felipe em Além do Tempo Crédito: Divulgação

Provocada por insinuações de Pedro (Emílio Dantas) sobre uma possível traição de Felipe (Rafael Cardoso), Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle e invade o escritório de Emília (Ana Beatriz Nogueira), acusando Anita (Letícia Persiles) de tentar seduzir seu marido. O descontrole da jovem é recriminado por Dorotéia (Julia Lemmertz). Lívia (Alinne Moraes) reflete sobre a necessidade de se distanciar de Felipe.

Primeira fase de "Além do Tempo" se passa no século XIX 1 de 17