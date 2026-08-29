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Kamila Macedo
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 15:00
Provocada por insinuações de Pedro (Emílio Dantas) sobre uma possível traição de Felipe (Rafael Cardoso), Melissa (Paolla Oliveira) perde o controle e invade o escritório de Emília (Ana Beatriz Nogueira), acusando Anita (Letícia Persiles) de tentar seduzir seu marido. O descontrole da jovem é recriminado por Dorotéia (Julia Lemmertz). Lívia (Alinne Moraes) reflete sobre a necessidade de se distanciar de Felipe.
Primeira fase de "Além do Tempo" se passa no século XIX
Em meio às tensões, Ariel (Michel Melamed) articula um jantar entre Emília e Bernardo (Felipe Camargo). No ambiente familiar, Raul (Val Perré) pede desculpas a Gema (Louise Cardoso), mas a mulher decide por apoiar Queiroz (Zécarlos Machado) neste momento. Já Pedro diz a Felipe que quer se retratar com Melissa. Melissa conta para Felipe sobre a discussão que teve.