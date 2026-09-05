Além do Tempo: no capítulo desta segunda-feira (7), Felipe pede o divórcio e deixa Melissa furiosa com suspeita sobre Lívia

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:00
Roberto (Rômulo Estrela) nota que Severa (Dani Barros) ainda demonstra interesse por ele. Decidido a colocar um ponto final em seu casamento, Felipe (Rafael Cardoso) comunica a Melissa (Paolla Oliveira) que pretende se separar. Ele também conta à esposa que está apaixonado por outra mulher, fazendo com que Melissa conclua que o pivô é Lívia (Alinne Moraes).
Além do Tempo
Melissa diz a Alex (Kadu Schons) que Felipe pretende deixá-los. Em seguida, Felipe conversa com o filho e tenta tranquilizá-lo diante da situação. Zilda (Nívea Maria) abre o coração para Vitória (Irene Ravache), enquanto Lívia decide tentar convencer Emília (Ana Beatriz Nogueira) a autorizar a viagem de Alberto (Juca de Oliveira) ao Brasil.
Melissa parte para o confronto e ameaça Felipe. Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) resolvem transformar o visual de Salomé (Inês Peixoto), enquanto Carola (Ana Flávia Cavalcanti) conversa com Pedro (Emílio Dantas) a respeito de Lívia. Convencida de que a filha morreu, Vitória manda celebrar uma missa em sua memória.