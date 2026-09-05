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Além do Tempo: no capítulo desta segunda-feira (7), Felipe pede o divórcio e deixa Melissa furiosa com suspeita sobre Lívia

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:00

Melissa em
Melissa em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Roberto (Rômulo Estrela) nota que Severa (Dani Barros) ainda demonstra interesse por ele. Decidido a colocar um ponto final em seu casamento, Felipe (Rafael Cardoso) comunica a Melissa (Paolla Oliveira) que pretende se separar. Ele também conta à esposa que está apaixonado por outra mulher, fazendo com que Melissa conclua que o pivô é Lívia (Alinne Moraes).

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Melissa diz a Alex (Kadu Schons) que Felipe pretende deixá-los. Em seguida, Felipe conversa com o filho e tenta tranquilizá-lo diante da situação. Zilda (Nívea Maria) abre o coração para Vitória (Irene Ravache), enquanto Lívia decide tentar convencer Emília (Ana Beatriz Nogueira) a autorizar a viagem de Alberto (Juca de Oliveira) ao Brasil.

Melissa parte para o confronto e ameaça Felipe. Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) resolvem transformar o visual de Salomé (Inês Peixoto), enquanto Carola (Ana Flávia Cavalcanti) conversa com Pedro (Emílio Dantas) a respeito de Lívia. Convencida de que a filha morreu, Vitória manda celebrar uma missa em sua memória.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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