EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (11), Lívia termina noivado com Pedro e confessa que ama Felipe

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a protagonista devolve o anel ao noivo e Melissa coloca a paternidade de Alex em xeque

Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:07

Pedro, em Além do Tempo Crédito: Divulgação/Globo

Bernardo (Felipe Camargo) avança na investigação sobre seu passado e fica cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Pedro (Emílio Dantas) elabora um plano para prejudicar Anita (Letícia Persiles).

Massimo (Luís Melo) começa a se encantar por Salomé (Inês Peixoto), enquanto Felipe (Rafael Cardoso) entra em desespero ao perceber que Alex (Kadu Schons) desapareceu. Pouco depois, Melissa (Paolla Oliveira) chega ao Rio de Janeiro acompanhada do menino.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015) 1 de 13

Bernardo confronta Emília (Ana Beatriz Nogueira) e quer saber por que ela guarda tanto ressentimento de Vitória (Irene Ravache). Anita beija Afonso (Caio Paduan), mas admite ao rapaz que está dividida em relação aos próprios sentimentos. Melissa e Felipe têm uma discussão e ela levanta uma grave suspeita sobre a paternidade de Alex.