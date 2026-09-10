Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (11), Lívia termina noivado com Pedro e confessa que ama Felipe

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:07
Bernardo (Felipe Camargo) avança na investigação sobre seu passado e fica cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Pedro (Emílio Dantas) elabora um plano para prejudicar Anita (Letícia Persiles).
Massimo (Luís Melo) começa a se encantar por Salomé (Inês Peixoto), enquanto Felipe (Rafael Cardoso) entra em desespero ao perceber que Alex (Kadu Schons) desapareceu. Pouco depois, Melissa (Paolla Oliveira) chega ao Rio de Janeiro acompanhada do menino.
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Bernardo confronta Emília (Ana Beatriz Nogueira) e quer saber por que ela guarda tanto ressentimento de Vitória (Irene Ravache). Anita beija Afonso (Caio Paduan), mas admite ao rapaz que está dividida em relação aos próprios sentimentos. Melissa e Felipe têm uma discussão e ela levanta uma grave suspeita sobre a paternidade de Alex.
Vitória tem uma visão de Emília, aumentando ainda mais sua angústia. Lívia (Alinne Moraes) devolve a Pedro o anel de noivado e confessa, sem esconder mais o que sente, que está apaixonada por Felipe.