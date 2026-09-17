Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (18), Felipe descobre sobre a perda do bebê de Melissa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:15
Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) diz a Vitória (Irene Ravache) que recuperou lembranças de seu passado. Felipe (Rafael Cardoso) e Afonso (Caio Paduan) discutem maneiras de quitar a hipoteca de suas casas. Solange (Camilla Carandino) entrega a Dorotéia (Júlia Lemmertz) fios de cabelo de Lívia (Alinne Moraes).
'Além do Tempo'
Mateus (Cadu Libonati) tem uma visão perto de Vitória e passa mal. Felipe descobre que Melissa (Paolla Oliveira) perdeu o bebê, e o médico explica a ele o que aconteceu com a gravidez. Dorotéia comenta com Melissa que Alberto (Juca de Oliveira) está na casa de Emília (Ana Beatriz Nogueira).
Mateus volta a ter uma visão ao abraçar Rosa (Carolina Kasting). Queiroz (Zécarlos Machado) se irrita quando Bento o responsabiliza pelos problemas nos negócios. Salomé (Inês Peixoto) conversa com Rita (Daniela Fontan), Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) sobre sua paixão por Massimo (Luís Melo), enquanto Gema (Louise Cardoso) expulsa Queiroz de casa.