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Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (18), Felipe descobre sobre a perda do bebê de Melissa

Ainda nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bento surpreende Vitória ao afirmar que recuperou as lembranças de suas vidas passadas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:15

Felipe e Livía são descobertos em Além doo Tempo
Felipe em Além do Tempo Crédito: Reprodução | Globo

Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) diz a Vitória (Irene Ravache) que recuperou lembranças de seu passado. Felipe (Rafael Cardoso) e Afonso (Caio Paduan) discutem maneiras de quitar a hipoteca de suas casas. Solange (Camilla Carandino) entrega a Dorotéia (Júlia Lemmertz) fios de cabelo de Lívia (Alinne Moraes).

'Além do Tempo'

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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
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Mateus (Cadu Libonati) tem uma visão perto de Vitória e passa mal. Felipe descobre que Melissa (Paolla Oliveira) perdeu o bebê, e o médico explica a ele o que aconteceu com a gravidez. Dorotéia comenta com Melissa que Alberto (Juca de Oliveira) está na casa de Emília (Ana Beatriz Nogueira).

Mateus volta a ter uma visão ao abraçar Rosa (Carolina Kasting). Queiroz (Zécarlos Machado) se irrita quando Bento o responsabiliza pelos problemas nos negócios. Salomé (Inês Peixoto) conversa com Rita (Daniela Fontan), Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) sobre sua paixão por Massimo (Luís Melo), enquanto Gema (Louise Cardoso) expulsa Queiroz de casa.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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