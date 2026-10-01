Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (2), Pedro aconselha Melissa a controlar atitudes para não perder a guarda de Alex

Na novela de Elizabeth Jhin, Ariel reflete sobre seu futuro, ao mesmo tempo em que novos casais se formam e segredos do passado ameaçam vir à tona

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:33

Pedro, em Além do Tempo
Pedro, em Além do Tempo Crédito: Divulgação/Globo

Pedro (Emílio Dantas) aconselha Melissa (Paolla Oliveira) a controlar suas atitudes para evitar perder a guarda de Alex (Kadu Schons) para Felipe (Rafael Cardoso). Rosa (Carolina Kasting) e Ariel (Michel Melamed) passam a se aproximar. Anita (Letícia Persiles) e Carola (Ana Flávia Cavalcanti) conseguem alugar um apartamento para dividir. Felícia (Mel Maia) incentiva Massimo (Luís Melo) a procurar Salomé (Inês Peixoto).

'Além do Tempo'

Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo

Botelho (Marcelo Torreão) procura agradar Salomé, enquanto Queiroz (Zécarlos Machado) começa a agir contra Gema (Louise Cardoso). Afonso (Caio Paduan) trata Anita com hostilidade. O Mestre (Othon Bastos) questiona Ariel sobre a escolha entre continuar como anjo ou assumir uma vida humana. Alberto (Juca de Oliveira), enfim, conta a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que mentiu a respeito de Vitória (Irene Ravache).

Alberto admite que agiu de propósito para impedir a aproximação entre Emília e Vitória. Logo depois, ele passa mal. Lívia (Alinne Moraes) alerta Vitória de que Emília pode procurá-la. Gema aconselha Anita a não desistir de Afonso.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (1º), Felipe avisa Melissa que vai continuar lutando pela guarda de Alex

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (1º), Felipe avisa Melissa que vai continuar lutando pela guarda de Alex

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Além do Tempo: no capítulo desta quarta-feira (30), Severa promete investigar a paternidade de Alex

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (29), Melissa revela que Felipe não é pai de Alex

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (29), Melissa revela que Felipe não é pai de Alex

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento

Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento
Imagem - Após rumores de namoro com empresária, Rebeca Andrade posa em Amsterdã e web percebe detalhe curioso

Após rumores de namoro com empresária, Rebeca Andrade posa em Amsterdã e web percebe detalhe curioso
Imagem - Irmã de Bruno Gagliasso lamenta morte do pai: ‘Você está em todos os lugares’

Irmã de Bruno Gagliasso lamenta morte do pai: ‘Você está em todos os lugares’