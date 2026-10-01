Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (2), Pedro aconselha Melissa a controlar atitudes para não perder a guarda de Alex

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:33
Pedro (Emílio Dantas) aconselha Melissa (Paolla Oliveira) a controlar suas atitudes para evitar perder a guarda de Alex (Kadu Schons) para Felipe (Rafael Cardoso). Rosa (Carolina Kasting) e Ariel (Michel Melamed) passam a se aproximar. Anita (Letícia Persiles) e Carola (Ana Flávia Cavalcanti) conseguem alugar um apartamento para dividir. Felícia (Mel Maia) incentiva Massimo (Luís Melo) a procurar Salomé (Inês Peixoto).
'Além do Tempo'
Botelho (Marcelo Torreão) procura agradar Salomé, enquanto Queiroz (Zécarlos Machado) começa a agir contra Gema (Louise Cardoso). Afonso (Caio Paduan) trata Anita com hostilidade. O Mestre (Othon Bastos) questiona Ariel sobre a escolha entre continuar como anjo ou assumir uma vida humana. Alberto (Juca de Oliveira), enfim, conta a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que mentiu a respeito de Vitória (Irene Ravache).
Alberto admite que agiu de propósito para impedir a aproximação entre Emília e Vitória. Logo depois, ele passa mal. Lívia (Alinne Moraes) alerta Vitória de que Emília pode procurá-la. Gema aconselha Anita a não desistir de Afonso.