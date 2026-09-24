Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (25), Lívia pede demissão e se muda de vez para a casa de Felipe

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:08
Lívia (Alinne Moraes) bota Emília (Ana Beatriz Nogueira) contra a parede, mas a empresária desmente qualquer intenção de se apossar das casas de Felipe (Rafael Cardoso). Desconfiadas, Lívia e Anita (Letícia Persiles) suspeitam que Pedro (Emílio Dantas) esteja por trás da armação de Emília. Em conversa com Afonso (Caio Paduan), Felipe desabafa que vai se endividar ainda mais por causa da briga judicial com Melissa (Paolla Oliveira).
Botelho (Marcelo Torreão) abre o coração para Neném (Nica Bonfim) e confessa seu amor por Salomé (Inês Peixoto). Fazendo uma visita a Alberto (Juca de Oliveira) no hospital, Vitória (Irene Ravache) tenta se aproximar de Emília. Ao enfrentar Pedro, Lívia sai em defesa de Carola (Ana Flavia Cavalcanti). Confiante, Roberto (Rômulo Estrela) acredita que vai conseguir conquistar o amor de Anita.
Além do Tempo
Com ciúmes, Rosa (Carolina Kasting) se incomoda ao ver Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) próximo de Dorotéia (Julia Lemmertz). Decidida a mudar de vida, Lívia pede demissão da Beraldini. Lívia avisa Emília que não presta mais serviços à empresa. Alex (Kadu Schons) desabafa com Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) sobre a separação dos pais. Deixando a mansão, Lívia se muda de vez para a casa de Felipe.