Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (28), Bento chantageia o prefeito e Pedro agride Afonso

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:34
No próximo capítulo de Além do Tempo, Lívia (Alinne Moraes) percebe que Pedro (Emílio Dantas) está com ciúmes. Raul (Val Perré) agride Queiroz (Zécarlos Machado), após uma série de provocações do marido de Gema (Louise Cardoso).
Carola (Ana Flavia Cavalcanti) faz uma entrevista com Cícero (Saulo Arcoverde) e Ariel (Michel Melamed) com o intuito de contratar alguém para trabalhar com Emília (Ana Beatriz Nogueira). Já Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) passa a ser mais responsável no serviço, o que surpreende Rita (Daniela Fontan) e Michele (Maria Joana).
Além do Tempo
Enquanto isso, Lívia e Pedro discutem por causa de Afonso (Caio Paduan). Melissa (Paolla Oliveira) afirma para Zilda (Nívea Maria) que quer Severa (Dani Barros) longe de Alex (Kadu Schons), e Pedro faz ameaças contra Afonso para Felipe (Rafael Cardoso). Em paralelo, Roberto (Romulo Estrela) decide terminar o namoro com Michele por perceber que está desenvolvendo sentimentos por Anita (Letícia Persiles).
Em outro núcleo, Vitória (Irene Ravache) descobre o sumiço das cartas de amor de Luiz (Carlos Vereza). Bento se hospeda no hotel do prefeito e passa a chantageá-lo, ameaçando expor a correspondência apaixonada enviada a Vitória.
Por fim, Mateus (Cadu Libonati) sofre devido às suas visões e recebe o conforto de Gema, enquanto Pedro agride Afonso.