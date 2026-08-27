Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (28), Bento chantageia o prefeito e Pedro agride Afonso

Veja os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:34

Pedro, em Além do Tempo
Pedro, em Além do Tempo Crédito: Divulgação/Globo

No próximo capítulo de Além do Tempo, Lívia (Alinne Moraes) percebe que Pedro (Emílio Dantas) está com ciúmes. Raul (Val Perré) agride Queiroz (Zécarlos Machado), após uma série de provocações do marido de Gema (Louise Cardoso).

Carola (Ana Flavia Cavalcanti) faz uma entrevista com Cícero (Saulo Arcoverde) e Ariel (Michel Melamed) com o intuito de contratar alguém para trabalhar com Emília (Ana Beatriz Nogueira). Já Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) passa a ser mais responsável no serviço, o que surpreende Rita (Daniela Fontan) e Michele (Maria Joana).

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
1 de 10
Além do Tempo por Reprodução

Enquanto isso, Lívia e Pedro discutem por causa de Afonso (Caio Paduan). Melissa (Paolla Oliveira) afirma para Zilda (Nívea Maria) que quer Severa (Dani Barros) longe de Alex (Kadu Schons), e Pedro faz ameaças contra Afonso para Felipe (Rafael Cardoso). Em paralelo, Roberto (Romulo Estrela) decide terminar o namoro com Michele por perceber que está desenvolvendo sentimentos por Anita (Letícia Persiles).

Em outro núcleo, Vitória (Irene Ravache) descobre o sumiço das cartas de amor de Luiz (Carlos Vereza). Bento se hospeda no hotel do prefeito e passa a chantageá-lo, ameaçando expor a correspondência apaixonada enviada a Vitória.

Por fim, Mateus (Cadu Libonati) sofre devido às suas visões e recebe o conforto de Gema, enquanto Pedro agride Afonso.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (27), Pedro flagra momento entre Lívia e Felipe

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (27), Pedro flagra momento entre Lívia e Felipe

Imagem - Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Além do Tempo: Pedro tenta repetir tragédia da primeira fase ao tentar matar Lívia e Felipe, mas desfecho é diferente

Tags:

Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer uma versão simples e rápida de brownie com apenas 5 ingredientes

Aprenda a fazer uma versão simples e rápida de brownie com apenas 5 ingredientes
Imagem - Andressa Suita toma susto ao montar em cavalo e viraliza nas redes sociais; veja momento

Andressa Suita toma susto ao montar em cavalo e viraliza nas redes sociais; veja momento
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma mulher deveria precisar ser menos inteligente, menos ambiciosa ou menos intensa para fazer alguém se sentir maior' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma mulher deveria precisar ser menos inteligente, menos ambiciosa ou menos intensa para fazer alguém se sentir maior' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir