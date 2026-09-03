EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (4), Melissa finge gravidez para evitar separação

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:18

Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de “Além do Tempo”, Melissa (Paolla Oliveira) finge estar grávida de Felipe (Rafael Cardoso). Enquanto isso, Vitória (Irene Ravache) conversa com Alice (Klara Castanho) sobre Bento (Luiz Carlos Vasconcelos).

Em suas buscas pela verdade, Bernardo (Felipe Camargo) finalmente descobre o nome de sua mãe biológica. Já o advogado avisa a Bento que Rosa aceitou recebê-lo em sua residência, uma situação que gera incômodo em Massimo (Luis Melo). Por conta disso, Rosa (Carolina Kasting) acaba se irritando com a atitude do companheiro.

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A notícia da suposta gestação de Melissa é comemorada por Zilda (Nívea Maria), contudo, desperta a desconfiança imediata de Severa (Dani Barros).