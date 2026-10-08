Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:34
Vitória (Irene Ravache), Lívia (Alinne Moraes) e Bernardo (Felipe Camargo) são informados que Emília (Ana Beatriz Nogueira) terá uma boa recuperação. Zilda (Nívea Maria) retorna de seu retiro espiritual. Pedro (Emílio Dantas) avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que pretende agir contra Felipe (Rafael Cardoso).
Além do Tempo
Ariel (Michel Melamed) presenteia Dorotéia (Julia Lemmertz) com uma flor. Melissa convence Roberto (Rômulo Estrela) a realizar o exame de DNA de Alex (Kadu Schons). Felícia (Mel Maia) visita Chico (João Gabriel D’Aleluia) no orfanato. Raul (Val Perré) e Gema decidem adotar Clara (Gabriella Saraivah).
Lívia conta a Alberto (Juca de Oliveira) sobre o acidente sofrido por Emília. Em seguida, ela e Vitória levam Emília para casa. Alberto conversa com Vitória, enquanto Bernardo e Vitória tentam fazer com que Emília desperte do coma.