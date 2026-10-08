EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Pedro avisa a Melissa que pretende agir contra Felipe

Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:34

Melissa em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Vitória (Irene Ravache), Lívia (Alinne Moraes) e Bernardo (Felipe Camargo) são informados que Emília (Ana Beatriz Nogueira) terá uma boa recuperação. Zilda (Nívea Maria) retorna de seu retiro espiritual. Pedro (Emílio Dantas) avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que pretende agir contra Felipe (Rafael Cardoso).

Além do Tempo 1 de 10

Ariel (Michel Melamed) presenteia Dorotéia (Julia Lemmertz) com uma flor. Melissa convence Roberto (Rômulo Estrela) a realizar o exame de DNA de Alex (Kadu Schons). Felícia (Mel Maia) visita Chico (João Gabriel D’Aleluia) no orfanato. Raul (Val Perré) e Gema decidem adotar Clara (Gabriella Saraivah).