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Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Pedro avisa a Melissa que pretende agir contra Felipe

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:34

Melissa em
Melissa em "Além do Tempo" Crédito: Reprodução/Globo

Vitória (Irene Ravache), Lívia (Alinne Moraes) e Bernardo (Felipe Camargo) são informados que Emília (Ana Beatriz Nogueira) terá uma boa recuperação. Zilda (Nívea Maria) retorna de seu retiro espiritual. Pedro (Emílio Dantas) avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que pretende agir contra Felipe (Rafael Cardoso).

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Ariel (Michel Melamed) presenteia Dorotéia (Julia Lemmertz) com uma flor. Melissa convence Roberto (Rômulo Estrela) a realizar o exame de DNA de Alex (Kadu Schons). Felícia (Mel Maia) visita Chico (João Gabriel D’Aleluia) no orfanato. Raul (Val Perré) e Gema decidem adotar Clara (Gabriella Saraivah).

Lívia conta a Alberto (Juca de Oliveira) sobre o acidente sofrido por Emília. Em seguida, ela e Vitória levam Emília para casa. Alberto conversa com Vitória, enquanto Bernardo e Vitória tentam fazer com que Emília desperte do coma.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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