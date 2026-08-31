EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (1º), Afonso e Anita se beijam

Confira os próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin

Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00

Felipe e Livía são descobertos em Além doo Tempo Crédito: Reprodução | Globo

O clima esquenta com a disputa de Roberto e Afonso (Caio Paduan) pela atenção de Anita. Afonso e Anita se beijam. Após ser informada do estado de saúde de Alberto, Emília prepara sua ida para a Itália, enquanto Bernardo flagra Dorotéia visitando Bento (Luiz Carlos Vasconcelos).

Além do Tempo 1 de 61