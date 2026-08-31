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Kamila Macedo
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00
O clima esquenta com a disputa de Roberto e Afonso (Caio Paduan) pela atenção de Anita. Afonso e Anita se beijam. Após ser informada do estado de saúde de Alberto, Emília prepara sua ida para a Itália, enquanto Bernardo flagra Dorotéia visitando Bento (Luiz Carlos Vasconcelos).
Além do Tempo
Enquanto Vitória adoece, Lívia adota uma postura firme: é hostil com Pedro e confidencia a Anita e Felipe que romperá o noivado. Para afastar o rapaz, Emília determina que Pedro permaneça na filial carioca da empresa. Massimo (Luis Melo) pede Rosa em casamento, ao passo que Bianca (Flora Diegues), Felícia (Mel Maia) e Alice (Klara Castanho) tramam para unir o empresário a Salomé (Inês Peixoto).