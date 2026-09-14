Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (15), Dorotéia acoberta a perda do bebê de Melissa

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:23
O médico confirma a Melissa (Paolla Oliveira) que ela perdeu o bebê, mas ela exige que Dorotéia (Júlia Lemmertz) não conte a ninguém. Seguindo a orientação de Pedro (Emílio Dantas), Alberto (Juca de Oliveira) se prepara para retornar ao Brasil. Para proteger a filha, Dorotéia promete continuar sustentando diante de Felipe (Rafael Cardoso) a versão de que Melissa ainda está grávida.
Emília (Ana Beatriz Nogueira) tenta pressionar Luís (Carlos Vereza) para que ele prejudique Felipe. Pedro avisa Lívia (Alinne Moraes) sobre a chegada de Alberto, enquanto o advogado de Emília alerta que ela corre o risco de perder a casa após o surgimento de um novo herdeiro da Ventura.
Além do Tempo
Vitória (Irene Ravache) pede a Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) que aceite a realização do exame de DNA em Bernardo (Felipe Camargo). Queiroz (Zécarlos Machado) flagra Raul (Val Perré) e Gema (Louise Cardoso) juntos. Anita (Leticia Persiles) conta a Lívia que decidiu permanecer ao lado de Roberto (Rômulo Estrela), e Lívia vai ao aeroporto para receber Alberto.