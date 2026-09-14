Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (15), Dorotéia acoberta a perda do bebê de Melissa

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Melissa descobre a interrupção da gravidez, mas decide esconder a verdade de Felipe para continuar a farsa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:23

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

O médico confirma a Melissa (Paolla Oliveira) que ela perdeu o bebê, mas ela exige que Dorotéia (Júlia Lemmertz) não conte a ninguém. Seguindo a orientação de Pedro (Emílio Dantas), Alberto (Juca de Oliveira) se prepara para retornar ao Brasil. Para proteger a filha, Dorotéia promete continuar sustentando diante de Felipe (Rafael Cardoso) a versão de que Melissa ainda está grávida.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) tenta pressionar Luís (Carlos Vereza) para que ele prejudique Felipe. Pedro avisa Lívia (Alinne Moraes) sobre a chegada de Alberto, enquanto o advogado de Emília alerta que ela corre o risco de perder a casa após o surgimento de um novo herdeiro da Ventura.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
1 de 10
Além do Tempo por Reprodução

Vitória (Irene Ravache) pede a Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) que aceite a realização do exame de DNA em Bernardo (Felipe Camargo). Queiroz (Zécarlos Machado) flagra Raul (Val Perré) e Gema (Louise Cardoso) juntos. Anita (Leticia Persiles) conta a Lívia que decidiu permanecer ao lado de Roberto (Rômulo Estrela), e Lívia vai ao aeroporto para receber Alberto.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (14), farsa do exame de DNA de Lívia é descoberta

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (14), farsa do exame de DNA de Lívia é descoberta

Imagem - Resumo da semana de Além do Tempo (14/09 a 19/09): Lívia descobre que Vitória é sua avó e Bernardo revela ser herdeiro da família Ventura

Resumo da semana de Além do Tempo (14/09 a 19/09): Lívia descobre que Vitória é sua avó e Bernardo revela ser herdeiro da família Ventura

Imagem - Além do Tempo: no capítulo deste sábado (12), Bernardo revela segredo doloroso de Vitória

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (12), Bernardo revela segredo doloroso de Vitória

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’

Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’