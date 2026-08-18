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Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (18), Bento invade casa de Melissa em busca de Dorotéia

Conflitos amorosos e familiares movimentam o capítulo desta terça-feira (18), enquanto Bento parte para o confronto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:00

Bento, em Além do Tempo
Bento, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

O capítulo de Além do Tempo desta terça-feira (18) será marcado por conflitos familiares, novas aproximações amorosas e uma atitude inesperada de Bento. O rapaz invadirá a casa de Melissa à procura de Dorotéia, aumentando ainda mais a tensão entre os personagens.

Enquanto Bento estiver determinado a encontrar Dorotéia, Lívia incentivará Anita a aceitar um encontro com Afonso. Vitória, por sua vez, ficará responsável por cuidar de Bento. Melissa também entrará em conflito com Dorotéia e exigirá que ela se afaste do rapaz.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

No núcleo amoroso, Massimo tomará a iniciativa de beijar Rosa, mas o gesto não será suficiente para reatar o relacionamento. Ela deixará claro que só aceitará voltar com ele caso o rapaz concorde em se casar com ela.

Afonso também viverá uma situação que poderá gerar confusão. Ariel verá o rapaz beijando Anita, mas interpretará a cena de outra maneira e acreditará que ela não será facilmente conquistada. Enquanto isso, Anita ficará incomodada com o comportamento de Roberto, que continuará flertando com ela. Raul também ligará para Gema.

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Felipe e Alex terão um momento de forte carga emocional. Durante um sonho, Alex pedirá que Felipe não o abandone, reforçando o vínculo entre os dois e trazendo novamente à tona questões relacionadas a outras vidas.

Em outro núcleo, Emília voltará a lidar com uma lembrança dolorosa ao recordar seu aniversário com mágoa. A sequência reúne ainda acontecimentos envolvendo Lívia, Felipe e Melissa, que perceberá o constrangimento dos dois ao se encontrarem.

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