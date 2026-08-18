NOVELA

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (18), Bento invade casa de Melissa em busca de Dorotéia

Conflitos amorosos e familiares movimentam o capítulo desta terça-feira (18), enquanto Bento parte para o confronto

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:00

Bento, em Além do Tempo Crédito: Reprodução

O capítulo de Além do Tempo desta terça-feira (18) será marcado por conflitos familiares, novas aproximações amorosas e uma atitude inesperada de Bento. O rapaz invadirá a casa de Melissa à procura de Dorotéia, aumentando ainda mais a tensão entre os personagens.

Enquanto Bento estiver determinado a encontrar Dorotéia, Lívia incentivará Anita a aceitar um encontro com Afonso. Vitória, por sua vez, ficará responsável por cuidar de Bento. Melissa também entrará em conflito com Dorotéia e exigirá que ela se afaste do rapaz.

Além do Tempo 1 de 61

No núcleo amoroso, Massimo tomará a iniciativa de beijar Rosa, mas o gesto não será suficiente para reatar o relacionamento. Ela deixará claro que só aceitará voltar com ele caso o rapaz concorde em se casar com ela.

Afonso também viverá uma situação que poderá gerar confusão. Ariel verá o rapaz beijando Anita, mas interpretará a cena de outra maneira e acreditará que ela não será facilmente conquistada. Enquanto isso, Anita ficará incomodada com o comportamento de Roberto, que continuará flertando com ela. Raul também ligará para Gema.

Felipe e Alex terão um momento de forte carga emocional. Durante um sonho, Alex pedirá que Felipe não o abandone, reforçando o vínculo entre os dois e trazendo novamente à tona questões relacionadas a outras vidas.