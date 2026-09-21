EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (22), Vitória descobre que Lívia é sua neta

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Felipe decide acionar a Justiça para conseguir a guarda total de Alex

Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:02

Vitória em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Emocionada, Vitória (Irene Ravache) se lembra que Lívia (Alinne Moraes) é sua neta. Emília (Ana Beatriz Nogueira) avisa Lívia que Vitória já descobriu toda a verdade sobre ela. Usando de sua esperteza, Felícia (Mel Maia) dá um jeito de fazer Massimo (Luís Melo) convidar Salomé (Inês Peixoto) para dormir em sua residência.

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Anita (Letícia Persiles) conversa com Rita (Daniela Fontan) e Carola (Ana Flavia Cavalcanti) sobre seu plano de ter um filho com Roberto (Rômulo Estrela). Ariel (Michel Melamed) toca piano para encantar Rosa (Carolina Kasting). Conversando com Pedro (Emílio Dantas), Emília comenta que os bens e propriedades de Felipe (Rafael Cardoso) precisam ir a leilão.