Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (22), Vitória descobre que Lívia é sua neta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:02
Emocionada, Vitória (Irene Ravache) se lembra que Lívia (Alinne Moraes) é sua neta. Emília (Ana Beatriz Nogueira) avisa Lívia que Vitória já descobriu toda a verdade sobre ela. Usando de sua esperteza, Felícia (Mel Maia) dá um jeito de fazer Massimo (Luís Melo) convidar Salomé (Inês Peixoto) para dormir em sua residência.
Além do Tempo
Anita (Letícia Persiles) conversa com Rita (Daniela Fontan) e Carola (Ana Flavia Cavalcanti) sobre seu plano de ter um filho com Roberto (Rômulo Estrela). Ariel (Michel Melamed) toca piano para encantar Rosa (Carolina Kasting). Conversando com Pedro (Emílio Dantas), Emília comenta que os bens e propriedades de Felipe (Rafael Cardoso) precisam ir a leilão.
O encontro entre Vitória e Lívia é marcado por muita emoção. Decidido, Felipe avisa a Melissa (Paolla Oliveira) que vai acionar a Justiça para conseguir a guarda total de Alex (Kadu Schons). Gema (Louise Cardoso) e Raul (Val Perré) abrem o jogo com Emília e revelam que estão namorando.