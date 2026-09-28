Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (29), Melissa revela que Felipe não é pai de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Severa promete investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:07

Melissa e Alex em Além do Tempo
Melissa e Alex em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Rosa (Carolina Kasting) deixa claro para Massimo (Luís Melo) que prefere manter apenas uma amizade entre os dois. Salomé (Inês Peixoto) decide deixar a casa de Botelho (Marcelo Torreão), e Melissa (Paolla Oliveira) diz que Felipe (Rafael Cardoso) não é pai de Alex (Kadu Schons).

Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe e aprova a bebida. Melissa perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Além do Tempo: Alex é mesmo filho de Felipe? Entenda o segredo de Melissa e as reviravoltas da novela

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
1 de 10
Além do Tempo por Reprodução

Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati). Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache). Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe.

Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema (Louise Cardoso) e Chico (João Gabriel D’Aleluia).

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (28), Chico surpreende Gema ao chamá-la de mãe pela primeira vez

Além do Tempo: no capítulo da próxima segunda-feira (28), Chico surpreende Gema ao chamá-la de mãe pela primeira vez

Imagem - Resumo da semana de Além do Tempo (28/09 a 03/10): Emília sofre acidente e Melissa cogita realizar exame de DNA em Alex

Resumo da semana de Além do Tempo (28/09 a 03/10): Emília sofre acidente e Melissa cogita realizar exame de DNA em Alex

Imagem - Além do Tempo: no capítulo deste sábado (26), Lívia pede demissão da Beraldini

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (26), Lívia pede demissão da Beraldini

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Seal confirma cinco shows no Brasil após sete anos longe do país; veja cidades e datas

Seal confirma cinco shows no Brasil após sete anos longe do país; veja cidades e datas
Imagem - Trilha na França permite dormir dentro de obras de arte em meio às montanhas: veja como funciona

Trilha na França permite dormir dentro de obras de arte em meio às montanhas: veja como funciona