Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (29), Melissa revela que Felipe não é pai de Alex

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:07
Rosa (Carolina Kasting) deixa claro para Massimo (Luís Melo) que prefere manter apenas uma amizade entre os dois. Salomé (Inês Peixoto) decide deixar a casa de Botelho (Marcelo Torreão), e Melissa (Paolla Oliveira) diz que Felipe (Rafael Cardoso) não é pai de Alex (Kadu Schons).
Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe e aprova a bebida. Melissa perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada.
Além do Tempo
Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati). Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache). Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe.
Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema (Louise Cardoso) e Chico (João Gabriel D’Aleluia).