EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (29), Melissa revela que Felipe não é pai de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Severa promete investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho

Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:07

Melissa e Alex em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Rosa (Carolina Kasting) deixa claro para Massimo (Luís Melo) que prefere manter apenas uma amizade entre os dois. Salomé (Inês Peixoto) decide deixar a casa de Botelho (Marcelo Torreão), e Melissa (Paolla Oliveira) diz que Felipe (Rafael Cardoso) não é pai de Alex (Kadu Schons).

Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia (Alinne Moraes) experimenta o espumante produzido por Felipe e aprova a bebida. Melissa perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada.

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Além do Tempo 1 de 10

Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati). Emília (Ana Beatriz Nogueira) conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória (Irene Ravache). Alberto (Juca de Oliveira) pede que ela não ataque a mãe.