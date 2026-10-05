Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:29
Uma assistente social chega à casa de Gema (Louise Cardoso) para levar Chico (João Gabriel D’Aleluia). Luiz (Carlos Vereza) liga para Emília (Ana Beatriz Nogueira), mas Vitória (Irene Ravache) atende no lugar da filha. Luiz não conta a Vitória sobre os segredos que mantém com Emília.
Além do Tempo
Gema consola Chico e promete tirá-lo do orfanato. Mateus Cadu (Libonati) se sensibiliza com a atitude de Alice (Klara Castanho). Melissa (Paolla Oliveira) interfere na produção do espumante de Felipe (Rafael Cardoso). Severa (Dani Barros) e Roberto (Rômulo Estrela) selam a amizade.
Berenice (Elisa Brites) tranquiliza Gema sobre a situação de Chico. Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura o Mestre (Othon Bastos) para pedir conselhos sobre Rosa (Carolina Kasting). Alice sugere a Rosa que Bento pode encontrar uma nova namorada. Emília passa por uma cirurgia. Pedro (Emilio Dantas) provoca Felipe e Lívia (Alinne Moraes).