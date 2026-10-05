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Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato

Nos próximos capítulos da trama de Elizabeth Jhin, Gema promete tirar o menino do orfanato e Luiz esconde segredos de Vitória

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:29

Chico em Além do Tempo
Chico em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Instagram

Uma assistente social chega à casa de Gema (Louise Cardoso) para levar Chico (João Gabriel D’Aleluia). Luiz (Carlos Vereza) liga para Emília (Ana Beatriz Nogueira), mas Vitória (Irene Ravache) atende no lugar da filha. Luiz não conta a Vitória sobre os segredos que mantém com Emília.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Gema consola Chico e promete tirá-lo do orfanato. Mateus Cadu (Libonati) se sensibiliza com a atitude de Alice (Klara Castanho). Melissa (Paolla Oliveira) interfere na produção do espumante de Felipe (Rafael Cardoso). Severa (Dani Barros) e Roberto (Rômulo Estrela) selam a amizade.

Berenice (Elisa Brites) tranquiliza Gema sobre a situação de Chico. Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura o Mestre (Othon Bastos) para pedir conselhos sobre Rosa (Carolina Kasting). Alice sugere a Rosa que Bento pode encontrar uma nova namorada. Emília passa por uma cirurgia. Pedro (Emilio Dantas) provoca Felipe e Lívia (Alinne Moraes).

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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