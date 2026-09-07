Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (8), Melissa tenta afastar Lívia de Felipe e manipula Alex

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Kamila Macedo
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:37
No próximo capítulo de Além do Tempo, Bernardo (Felipe Camargo) encontra uma fotografia que pode revelar a identidade de sua mãe biológica. Enquanto isso, Pedro (Emílio Dantas) surpreende Lívia (Alinne Moraes) e deixa claro que percebeu que ela está apaixonada por outro homem. Melissa (Paolla Oliveira), por sua vez, tenta colocar Alex (Kadu Schons) contra o próprio pai.
Emília (Ana Beatriz Nogueira) se despede de Alberto (Juca de Oliveira), que deixa o hospital após receber alta. A distância faz Bernardo e Emília sentirem ainda mais a falta um do outro. Determinada a preservar seu casamento, Melissa pede a Lívia que se afaste de Felipe (Rafael Cardoso) pelo menos até o nascimento de seu filho.
'Além do Tempo'
Bernardo conversa com Luiz (Carlos Vereza). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura Raul (Val Perré) para pedir perdão, enquanto Alice (Klara Castanho) se emociona com a situação. Massimo (Luís Melo) aprova a transformação de Salomé (Inês Peixoto), e Roberto (Rômulo Estrela) insiste para que Anita (Letícia Persiles) o escolha como pai do seu filho.