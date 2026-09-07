EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (8), Melissa tenta afastar Lívia de Felipe e manipula Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bernardo encontra uma fotografia que pode revelar a identidade de sua mãe biológica

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:37

Melissa e Alex em Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de Além do Tempo, Bernardo (Felipe Camargo) encontra uma fotografia que pode revelar a identidade de sua mãe biológica. Enquanto isso, Pedro (Emílio Dantas) surpreende Lívia (Alinne Moraes) e deixa claro que percebeu que ela está apaixonada por outro homem. Melissa (Paolla Oliveira), por sua vez, tenta colocar Alex (Kadu Schons) contra o próprio pai.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) se despede de Alberto (Juca de Oliveira), que deixa o hospital após receber alta. A distância faz Bernardo e Emília sentirem ainda mais a falta um do outro. Determinada a preservar seu casamento, Melissa pede a Lívia que se afaste de Felipe (Rafael Cardoso) pelo menos até o nascimento de seu filho.

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