EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (10), Melissa se revolta com resultado de DNA de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bento se declara para Rosa e Anita decide deixar Belarrosa

Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:56

Melissa em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Roberto (Rômulo Estrela) entrega a Melissa (Paolla Oliveira) o resultado do exame de DNA de Alex (Kadu Schons), e ela se revolta ao descobrir o resultado. Dorotéia (Julia Lemmertz) guarda o documento sem Melissa ver.

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