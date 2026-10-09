Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (10), Melissa se revolta com resultado de DNA de Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bento se declara para Rosa e Anita decide deixar Belarrosa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:56

Melissa em Além do Tempo
Melissa em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Roberto (Rômulo Estrela) entrega a Melissa (Paolla Oliveira) o resultado do exame de DNA de Alex (Kadu Schons), e ela se revolta ao descobrir o resultado. Dorotéia (Julia Lemmertz) guarda o documento sem Melissa ver.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
1 de 61
Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Anita (Letícia Persiles) conta a Berenice (Elisa Brites) que pretende deixar Belarrosa. Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) se declara para Rosa (Carolina Kasting). Mateus (Cadu Libonati) tem uma visão do passado envolvendo Gema (Louise Cardoso), Raul (Val Perré) e Chico (João Gabriel D’Aleluia). Botelho (Marcelo Torreão) interrompe a serenata que Massimo (Luis Melo) preparava para Salomé (Inês Peixoto).

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (8), Dorotéia descobre armação de Melissa e Pedro

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (8), Dorotéia descobre armação de Melissa e Pedro

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (6), assistente social leva Chico para o orfanato

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Netflix anuncia novo spin-off de 'Bridgerton' sobre personagem querida pelos fãs; saiba quem é

Netflix anuncia novo spin-off de 'Bridgerton' sobre personagem querida pelos fãs; saiba quem é
Imagem - Mãe de Cristiano Ronaldo desabafa após saída conturbada do filho da seleção: 'Deus vai se encarregar'

Mãe de Cristiano Ronaldo desabafa após saída conturbada do filho da seleção: 'Deus vai se encarregar'
Imagem - Alcione relembra infância e tira foto com Mickey na Disney: ‘Ratinho mais famoso do mundo’

Alcione relembra infância e tira foto com Mickey na Disney: ‘Ratinho mais famoso do mundo’