Além do Tempo: no capítulo deste sábado (10), Melissa se revolta com resultado de DNA de Alex

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:56
Roberto (Rômulo Estrela) entrega a Melissa (Paolla Oliveira) o resultado do exame de DNA de Alex (Kadu Schons), e ela se revolta ao descobrir o resultado. Dorotéia (Julia Lemmertz) guarda o documento sem Melissa ver.
Além do Tempo
Anita (Letícia Persiles) conta a Berenice (Elisa Brites) que pretende deixar Belarrosa. Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) se declara para Rosa (Carolina Kasting). Mateus (Cadu Libonati) tem uma visão do passado envolvendo Gema (Louise Cardoso), Raul (Val Perré) e Chico (João Gabriel D’Aleluia). Botelho (Marcelo Torreão) interrompe a serenata que Massimo (Luis Melo) preparava para Salomé (Inês Peixoto).