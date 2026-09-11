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Além do Tempo: no capítulo deste sábado (12), Bernardo revela segredo doloroso de Vitória

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Felipe se desespera com o sumiço do filho e decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Melissa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:19

Bernardo e Emília, de Além do Tempo
Bernardo e Emília, de Além do Tempo Crédito: Reprodução

Alex (Kadu Schons) vive momentos divertidos com Melissa (Paolla Oliveira), enquanto Felipe (Rafael Cardoso) se desespera com o sumiço do filho. Gema (Louise Cardoso) revela para Raul (Val Perré) que se separou de Queiroz (Zé Carlos Machado). Alex e Melissa ligam para Felipe, que desconfia de que os dois estejam no Rio de Janeiro.

Bernardo (Felipe Camargo) traz à tona um segredo do passado e revela a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que Vitória (Irene Ravache) sofreu a perda de uma filha.

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Por fim, Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) garante a Queiroz (Zécarlos Machado) que vai tomar um rumo na vida e até arrisca um momento de talento ao tocar piano no restaurante de Rosa (Carolina Kasting). Já sem alternativas na cidade, Felipe arruma as malas rumo ao Rio de Janeiro.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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