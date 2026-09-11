Além do Tempo: no capítulo deste sábado (12), Bernardo revela segredo doloroso de Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:19
Alex (Kadu Schons) vive momentos divertidos com Melissa (Paolla Oliveira), enquanto Felipe (Rafael Cardoso) se desespera com o sumiço do filho. Gema (Louise Cardoso) revela para Raul (Val Perré) que se separou de Queiroz (Zé Carlos Machado). Alex e Melissa ligam para Felipe, que desconfia de que os dois estejam no Rio de Janeiro.
Bernardo (Felipe Camargo) traz à tona um segredo do passado e revela a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que Vitória (Irene Ravache) sofreu a perda de uma filha.
Além do Tempo
Por fim, Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) garante a Queiroz (Zécarlos Machado) que vai tomar um rumo na vida e até arrisca um momento de talento ao tocar piano no restaurante de Rosa (Carolina Kasting). Já sem alternativas na cidade, Felipe arruma as malas rumo ao Rio de Janeiro.