EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (12), Bernardo revela segredo doloroso de Vitória

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Felipe se desespera com o sumiço do filho e decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Melissa

Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:19

Bernardo e Emília, de Além do Tempo Crédito: Reprodução

Alex (Kadu Schons) vive momentos divertidos com Melissa (Paolla Oliveira), enquanto Felipe (Rafael Cardoso) se desespera com o sumiço do filho. Gema (Louise Cardoso) revela para Raul (Val Perré) que se separou de Queiroz (Zé Carlos Machado). Alex e Melissa ligam para Felipe, que desconfia de que os dois estejam no Rio de Janeiro.

Bernardo (Felipe Camargo) traz à tona um segredo do passado e revela a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que Vitória (Irene Ravache) sofreu a perda de uma filha.

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