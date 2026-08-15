Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (15) Lívia toma decisão inesperada e nova tensão entre Emília e Vitória

Capítulo 92 da novela mostra ainda revelação de Dorotéia e novos conflitos amorosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

No capítulo deste sábado (15) de Além do Tempo, Lívia tomará uma decisão que pode mudar os rumos de sua história com Felipe. Após reencontrar o antigo amor e lidar com os sentimentos que ainda existem entre os dois, a jovem prometerá a Anita que deixará o rapaz no passado e seguirá em frente com o casamento com Pedro.

A trama também terá novas revelações envolvendo Emília. Dorotéia descobrirá que ela já foi casada com Enrico e começará a imaginar como poderá usar essa informação a seu favor. Enquanto isso, Emília relembrará o abandono sofrido pela mãe, que decidiu deixar a família para viver uma grande paixão.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
1 de 61
Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Confira o resumo: Sábado, 15 de agosto

Alice despreza Massimo, enquanto Rosa garante que não pretende reatar o casamento com Bento. Zilda sugere a Severa que sua implicância com Melissa pode estar relacionada ao passado envolvendo Roberto.

Dorotéia descobre que Emília já foi casada com Enrico e passa a pensar em maneiras de tirar proveito da informação. Alice conta a Bento que Rosa não voltará para ele. Sem saber quem realmente são, Pérsio e Bianca continuam trocando mensagens pela internet.

Leia mais

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta sexta (14), Lívia e Felipe se aproximam e despertam ciúmes em Pedro

Além do Tempo: no capítulo desta sexta (14), Lívia e Felipe se aproximam e despertam ciúmes em Pedro

Imagem - Além do Tempo entra em fase decisiva com abandono, declaração e flagrante nos próximos capítulos: veja o resumo de 14 a 29 de agosto

Além do Tempo entra em fase decisiva com abandono, declaração e flagrante nos próximos capítulos: veja o resumo de 14 a 29 de agosto

Imagem - Além do Tempo: Emília reencontra Bernardo 150 anos depois, mas os dois começam com o pé esquerdo

Além do Tempo: Emília reencontra Bernardo 150 anos depois, mas os dois começam com o pé esquerdo

Pedro e Lívia cruzam o caminho de Felipe e Melissa. Queiroz e Gema discutem novamente, enquanto Felipe repreende Dorotéia por sua postura. Dorotéia afirma conhecer Emília e começa a planejar uma aproximação com interesses próprios.

Vitória admite a Luiz que está incomodada com a frieza de Emília. Lívia teme que a compra da vinícola por Emília possa prejudicar Felipe. Walmir continua sem coragem para declarar seus sentimentos a Rita.

Alice e Chico se divertem com o interesse de Mateus por Michele. Anita e Lívia visitam Vitória. Emília relembra o dia em que foi abandonada pela mãe, que deixou a família para viver uma grande paixão.

No fim do capítulo, Lívia promete a Anita que deixará Felipe no passado e seguirá em frente com o casamento ao lado de Pedro.

Além do Tempo vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Globo.

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias