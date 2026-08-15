NOVELA

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (15) Lívia toma decisão inesperada e nova tensão entre Emília e Vitória

Capítulo 92 da novela mostra ainda revelação de Dorotéia e novos conflitos amorosos

Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:00

Além do Tempo Crédito: Reprodução

No capítulo deste sábado (15) de Além do Tempo, Lívia tomará uma decisão que pode mudar os rumos de sua história com Felipe. Após reencontrar o antigo amor e lidar com os sentimentos que ainda existem entre os dois, a jovem prometerá a Anita que deixará o rapaz no passado e seguirá em frente com o casamento com Pedro.

A trama também terá novas revelações envolvendo Emília. Dorotéia descobrirá que ela já foi casada com Enrico e começará a imaginar como poderá usar essa informação a seu favor. Enquanto isso, Emília relembrará o abandono sofrido pela mãe, que decidiu deixar a família para viver uma grande paixão.

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Confira o resumo: Sábado, 15 de agosto

Alice despreza Massimo, enquanto Rosa garante que não pretende reatar o casamento com Bento. Zilda sugere a Severa que sua implicância com Melissa pode estar relacionada ao passado envolvendo Roberto.

Dorotéia descobre que Emília já foi casada com Enrico e passa a pensar em maneiras de tirar proveito da informação. Alice conta a Bento que Rosa não voltará para ele. Sem saber quem realmente são, Pérsio e Bianca continuam trocando mensagens pela internet.

Pedro e Lívia cruzam o caminho de Felipe e Melissa. Queiroz e Gema discutem novamente, enquanto Felipe repreende Dorotéia por sua postura. Dorotéia afirma conhecer Emília e começa a planejar uma aproximação com interesses próprios.

Vitória admite a Luiz que está incomodada com a frieza de Emília. Lívia teme que a compra da vinícola por Emília possa prejudicar Felipe. Walmir continua sem coragem para declarar seus sentimentos a Rita.

Alice e Chico se divertem com o interesse de Mateus por Michele. Anita e Lívia visitam Vitória. Emília relembra o dia em que foi abandonada pela mãe, que deixou a família para viver uma grande paixão.

No fim do capítulo, Lívia promete a Anita que deixará Felipe no passado e seguirá em frente com o casamento ao lado de Pedro.