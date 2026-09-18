EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (19), Lívia leva Alberto para ver Vitória

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Carola decide abrir o jogo com Anita sobre a sabotagem de Pedro na empresa

Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:04

Alberto em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

O capítulo deste sábado começa com o incômodo de Anita (Letícia Persiles), que demonstra ciúmes ao ver Afonso (Caio Paduan) e Berenice (Elisa Brites) juntos. Felipe (Rafael Cardoso) revela a Alex (Kadu Schons) que Melissa (Paolla Oliveira) perdeu o bebê. Alberto (Juca de Oliveira) pede a Lívia (Alinne Moraes) que ela o ajude a ver Vitória (Irene Ravache), e a jovem acaba aceitando. Melissa planeja se vingar de Felipe.

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