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Além do Tempo: no capítulo deste sábado (19), Lívia leva Alberto para ver Vitória

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Carola decide abrir o jogo com Anita sobre a sabotagem de Pedro na empresa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:04

Alberto em Além do Tempo
Alberto em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

O capítulo deste sábado começa com o incômodo de Anita (Letícia Persiles), que demonstra ciúmes ao ver Afonso (Caio Paduan) e Berenice (Elisa Brites) juntos. Felipe (Rafael Cardoso) revela a Alex (Kadu Schons) que Melissa (Paolla Oliveira) perdeu o bebê. Alberto (Juca de Oliveira) pede a Lívia (Alinne Moraes) que ela o ajude a ver Vitória (Irene Ravache), e a jovem acaba aceitando. Melissa planeja se vingar de Felipe.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Na sequência dos acontecimentos, Carola (Ana Flávia Cavalcanti) confidencia a Anita que Pedro (Emílio Dantas) está sabotando suas atividades na empresa. Alex também relata a Berenice que a mãe costumava instruí-lo a odiar Lívia. Por fim, Emília (Ana Beatriz Nogueira) acerta um encontro com Bernardo (Felipe Camargo), e Lívia descobre por conta própria as maquinações de Pedro para prejudicar Anita.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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