Além do Tempo: no capítulo deste sábado (19), Lívia leva Alberto para ver Vitória

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Kamila Macedo
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:04
O capítulo deste sábado começa com o incômodo de Anita (Letícia Persiles), que demonstra ciúmes ao ver Afonso (Caio Paduan) e Berenice (Elisa Brites) juntos. Felipe (Rafael Cardoso) revela a Alex (Kadu Schons) que Melissa (Paolla Oliveira) perdeu o bebê. Alberto (Juca de Oliveira) pede a Lívia (Alinne Moraes) que ela o ajude a ver Vitória (Irene Ravache), e a jovem acaba aceitando. Melissa planeja se vingar de Felipe.
Além do Tempo
Na sequência dos acontecimentos, Carola (Ana Flávia Cavalcanti) confidencia a Anita que Pedro (Emílio Dantas) está sabotando suas atividades na empresa. Alex também relata a Berenice que a mãe costumava instruí-lo a odiar Lívia. Por fim, Emília (Ana Beatriz Nogueira) acerta um encontro com Bernardo (Felipe Camargo), e Lívia descobre por conta própria as maquinações de Pedro para prejudicar Anita.