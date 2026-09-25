EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (26), Lívia pede demissão da Beraldini

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a mocinha sai da empresa da família e se muda de vez para a casa de Felipe

Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:30

Lívia em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Ao enfrentar Pedro (Emílio Dantas), Lívia (Alinne Moraes) sai em defesa de Carola (Ana Flavia Cavalcanti). Confiante, Roberto (Rômulo Estrela) acredita que vai conseguir conquistar o amor de Anita (Letícia Persiles).

Com ciúmes, Rosa (Carolina Kasting) se incomoda ao ver Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) próximo de Dorotéia (Julia Lemmertz). Decidida a mudar de vida, Lívia pede demissão da Beraldini.

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