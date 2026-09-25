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Além do Tempo: no capítulo deste sábado (26), Lívia pede demissão da Beraldini

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, a mocinha sai da empresa da família e se muda de vez para a casa de Felipe

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:30

Lívia em Além do Tempo
Lívia em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Ao enfrentar Pedro (Emílio Dantas), Lívia (Alinne Moraes) sai em defesa de Carola (Ana Flavia Cavalcanti). Confiante, Roberto (Rômulo Estrela) acredita que vai conseguir conquistar o amor de Anita (Letícia Persiles).

Com ciúmes, Rosa (Carolina Kasting) se incomoda ao ver Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) próximo de Dorotéia (Julia Lemmertz). Decidida a mudar de vida, Lívia pede demissão da Beraldini.

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Alinne Moraes está de volta em 'Além do Tempo' por Fábio Rocha | Gshow
Novela 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Lívia avisa Emília (Ana Beatriz Nogueira) que não presta mais serviços à empresa. Alex (Kadu Schons) desabafa com Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) sobre a separação dos pais. Deixando a mansão, Lívia se muda de vez para a casa de Felipe.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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