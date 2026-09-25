Além do Tempo: no capítulo deste sábado (26), Lívia pede demissão da Beraldini

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:30
Ao enfrentar Pedro (Emílio Dantas), Lívia (Alinne Moraes) sai em defesa de Carola (Ana Flavia Cavalcanti). Confiante, Roberto (Rômulo Estrela) acredita que vai conseguir conquistar o amor de Anita (Letícia Persiles).
Com ciúmes, Rosa (Carolina Kasting) se incomoda ao ver Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) próximo de Dorotéia (Julia Lemmertz). Decidida a mudar de vida, Lívia pede demissão da Beraldini.
Além do Tempo
Lívia avisa Emília (Ana Beatriz Nogueira) que não presta mais serviços à empresa. Alex (Kadu Schons) desabafa com Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) sobre a separação dos pais. Deixando a mansão, Lívia se muda de vez para a casa de Felipe.