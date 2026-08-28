EDIÇÃO ESPECIAL

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (29), Melissa surta com suspeita de traição e confronta Anita

Confira os principais acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, que está sendo reprisada na Edição Especial da Globo

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:04

Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de Além do Tempo, Rosa (Carolina Kasting) fica impressionada com as mudanças na casa de Massimo (Luis Melo). Sem desconfiar de que são a mesma pessoa, Pérsio (Wagner Santisteban) pensa em dizer à sua amiga virtual que está gostando de Bianca (Flora Diegues). Felipe (Rafael Cardoso) se preocupa com Lívia (Alinne Moraes) por causa dos ataques de ciúmes de Pedro (Emílio Dantas).

'Além do Tempo' 1 de 8

Gema (Louise Cardoso) recorre a Zilda (Nívea Maria) para ajudá-la a entender o dom de Mateus (Cadu Libonati). Severa (Dani Barros) promete expor Melissa (Paolla Oliveira). Dorotéia (Julia Lemmertz) busca entender como são feitos exames de DNA e vai atrás de Roberto (Romulo Estrela) para sondá-lo sobre o assunto. Raul (Val Perré) revela a Bernardo (Felipe Camargo) o desejo de ser pai e a intenção de adotar uma criança.