Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (29), Melissa surta com suspeita de traição e confronta Anita

Confira os principais acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, que está sendo reprisada na Edição Especial da Globo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:04

Além do Tempo
Além do Tempo Crédito: Reprodução

No próximo capítulo de Além do Tempo, Rosa (Carolina Kasting) fica impressionada com as mudanças na casa de Massimo (Luis Melo). Sem desconfiar de que são a mesma pessoa, Pérsio (Wagner Santisteban) pensa em dizer à sua amiga virtual que está gostando de Bianca (Flora Diegues). Felipe (Rafael Cardoso) se preocupa com Lívia (Alinne Moraes) por causa dos ataques de ciúmes de Pedro (Emílio Dantas).

'Além do Tempo'

Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo

Gema (Louise Cardoso) recorre a Zilda (Nívea Maria) para ajudá-la a entender o dom de Mateus (Cadu Libonati). Severa (Dani Barros) promete expor Melissa (Paolla Oliveira). Dorotéia (Julia Lemmertz) busca entender como são feitos exames de DNA e vai atrás de Roberto (Romulo Estrela) para sondá-lo sobre o assunto. Raul (Val Perré) revela a Bernardo (Felipe Camargo) o desejo de ser pai e a intenção de adotar uma criança.

Pedro insinua para Melissa que Felipe é infiel. Melissa se descontrola e invade o escritório de Emília (Ana Beatriz Nogueira) para falar com o Pedro. Transtornada com a possibilidade de traição, ela acusa Anita (Letícia Persiles) de seduzir seu noivo.

Leia mais

Imagem - Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Campobello existe? Saiba onde a Globo gravou a primeira fase de 'Além do Tempo'

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (28), Bento chantageia o prefeito e Pedro agride Afonso

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (28), Bento chantageia o prefeito e Pedro agride Afonso

Imagem - Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Lembra dele? Veja por onde anda o ator mirim que fez o Chico em 'Além do Tempo'

Tags:

Novelas da Rede Globo Além do Tempo

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes

Aprenda a fazer cookie de banana e chocolate sem farinha de trigo com apenas 5 ingredientes
Imagem - Paolla Oliveira deixa lingerie à mostra em vestido de renda transparente e recebe elogios: ‘Parece uma pintura’

Paolla Oliveira deixa lingerie à mostra em vestido de renda transparente e recebe elogios: ‘Parece uma pintura’
Imagem - Cachorro desaparecido há mais de um mês é encontrado após ‘invadir’ reportagem ao vivo na Bahia

Cachorro desaparecido há mais de um mês é encontrado após ‘invadir’ reportagem ao vivo na Bahia