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Além do Tempo: no capítulo deste sábado (3), segredo de anos é revelado e Alberto tem mal súbito após conversa com Emília

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Alberto admite que agiu de propósito para afastar Emília e Vitória

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:55

Alberto em Além do Tempo
Alberto em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Alberto (Juca de Oliveira) admite que agiu de propósito para impedir a aproximação entre Emília (Ana Beatriz Nogueira) e Vitória (Irene Ravache). Logo após a revelação, ele passa mal. Lívia (Alinne Moraes) alerta Vitória de que Emília pode procurá-la. Gema (Louise Cardoso) aconselha Anita (Letícia Persiles) a não desistir de Afonso (Caio Paduan).

Além do Tempo

Além do Tempo por Reprodução
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Além do Tempo por Reprodução

Massimo (Luís Melo) não consegue tirar Salomé (Inês Peixoto) dos pensamentos, e Pérsio (Wagner Santisteban) chama a atenção para a proximidade entre ela e Botelho (Marcelo Torreão). Emília fica angustiada e decide não procurar Vitória, que pede ajuda a Lívia. Melissa comenta com Dorotéia (Julia Lemmertz) que está pensando em fazer um exame de DNA em Alex (Kadu Schons).

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